Вам понадобится:
- стейк рибай — 300 г
- оливковое масло — 50 г
- чеснок — 6 г
- помидоры черри — 60 г
- лук зеленый — 10 г
- розмарин свежий — 6 г
- руккола — 40 г
- бальзамический уксус — 15 г
- соль — 4 г
- кресс-салат для украшения
- пармезан — 20 г
Приготовление:
Подготовьте мясо, оно должно быть комнатной температуры. К его выбору надо отнестись очень ответственно, оно должно быть самым лучшим.
Разогрейте сковороду, налейте немного оливкового масла, положите стейки и два целых зубчика чеснока. Обжарьте мясо с обеих сторон. Стейк толщиной 2,3 сантиметра нужно жарить три минуты с каждой стороны. Важно, чтобы мясо получилось с кровью, нельзя его пересушивать в процессе жарки.
Солить мясо нужно, когда оно почти готово. Если посолить стейк в начале, то мясо потеряет сок. Поперчите и добавьте веточку розмарина, чтобы придать мясу неповторимый аромат. Не стоит измельчать розмарин, веточку нужно будет достать, когда мясо приготовится.
Когда стейк будет готов, дайте ему немного «отдохнуть», а сами в это время измельчите помидоры. Добавьте к ним мелко нарезанный зеленый лук, рукколу. Заправьте оливковым маслом, добавьте немного бальзамика, посолите и перемешайте.
Все почти готово: осталось красиво подать блюдо. Выложите рукколу и помидоры, а рядом положите стейк. Украсьте кресс-салатом и бальзамиком. Сбрызните чуть-чуть оливковым маслом.
Приятного аппетита! Смотрите видео: