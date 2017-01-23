Вам понадобится:

стейк рибай — 300 г

оливковое масло — 50 г

чеснок — 6 г

помидоры черри — 60 г

лук зеленый — 10 г

розмарин свежий — 6 г

руккола — 40 г

бальзамический уксус — 15 г

соль — 4 г

кресс-салат для украшения

пармезан — 20 г

Приготовление:

Подготовьте мясо, оно должно быть комнатной температуры. К его выбору надо отнестись очень ответственно, оно должно быть самым лучшим.

Разогрейте сковороду, налейте немного оливкового масла, положите стейки и два целых зубчика чеснока. Обжарьте мясо с обеих сторон. Стейк толщиной 2,3 сантиметра нужно жарить три минуты с каждой стороны. Важно, чтобы мясо получилось с кровью, нельзя его пересушивать в процессе жарки.

Солить мясо нужно, когда оно почти готово. Если посолить стейк в начале, то мясо потеряет сок. Поперчите и добавьте веточку розмарина, чтобы придать мясу неповторимый аромат. Не стоит измельчать розмарин, веточку нужно будет достать, когда мясо приготовится.

Когда стейк будет готов, дайте ему немного «отдохнуть», а сами в это время измельчите помидоры. Добавьте к ним мелко нарезанный зеленый лук, рукколу. Заправьте оливковым маслом, добавьте немного бальзамика, посолите и перемешайте.

Все почти готово: осталось красиво подать блюдо. Выложите рукколу и помидоры, а рядом положите стейк. Украсьте кресс-салатом и бальзамиком. Сбрызните чуть-чуть оливковым маслом.

Приятного аппетита! Смотрите видео: