Вам  понадобится:

  • размягченное сливочное масло — 200 г
  • тростниковый сахар — 180 г
  • мед — 120 г
  • запеченная тыква — 280 г
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 260 г
  • сода — 1 г
  • мускатный орех — 1 г
  • корица — 4 г

Приготовление:
Приготовить тыквенные кексы очень просто! Нужно добавить по очереди все ингредиенты в форму и замесить однородное тесто. Затем разложить тесто по формочкам и запекать в течение 15-18 минут при температуре 170 градусов.
При подаче можно украсить кексы сметаной и бальзамическим кремом.

Нет ничего легче, верно? Приятного аппетита!

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Фото: shutterstock.com