Вам понадобится:
- размягченное сливочное масло — 200 г
- тростниковый сахар — 180 г
- мед — 120 г
- запеченная тыква — 280 г
- яйцо — 1 шт.
- мука — 260 г
- сода — 1 г
- мускатный орех — 1 г
- корица — 4 г
Приготовление:
Приготовить тыквенные кексы очень просто! Нужно добавить по очереди все ингредиенты в форму и замесить однородное тесто. Затем разложить тесто по формочкам и запекать в течение 15-18 минут при температуре 170 градусов.
При подаче можно украсить кексы сметаной и бальзамическим кремом.
Нет ничего легче, верно? Приятного аппетита!
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Фото: shutterstock.com