К каждому событию известный французский шеф-кондитер Кристоф Адам готовит тематические эклеры. Новый Год и Рождество - не исключение. Главная новинка в линейке - эклер "Новый год 2017" с заварным кремом, покрытый молочным шоколадом и хрустящей карамелью. Украшает пирожное марципан с изображением Деда Мороза..

Еще одна сезонная новинка - эклер «Карамель-маскарпоне» покрытый снежными сугробами крема из маскарпоне с хрустящей карамелью, крошкой из шоколадного песочного теста и карамельным соусом. Начинка эклера - крем из соленой карамели с арахисом и шоколадным ганашем. И третий эксклюзив в линейке новогодних эклеров - «Ваниль-пекан» с заварным кремом и мадагаскарской ванилью, покрытый глазурью с все той же мадагаскарской ванилью и орехом пекан в золотом напылении.

Стоит попробовать, тем более, что 35 рублей с каждого проданного эклера "Новый Год 2017" будет перечисляться в благотворительный фонд "Линия Жизни"

Также новогодний ассортимент пополнили праздничные колпачки из белого, молочного, черного шоколада и шоколадные наборы, в которых можно найти тюбик карамели, пасту из фундука, фундук в карамели и плитку шоколада.