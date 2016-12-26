Вам потребуется:
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 125 мл
- Мука – 150 г
- Вишня без косточек – 250-300 г
- Сливочное масло
- Соль, сахар – по вкусу
Приготовление:
Муку смешать с щепоткой соли, добавить яйца, тщательно растереть. Постепенно влить молоко. Получившаяся масса должна напоминать по консистенции густую сметану и быть однородной, без комочков. Форму для выпечки смазать сливочным маслом, вылить половину теста. Поверх выложить вишню, посыпать сахаром, залить оставшимся тестом. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 25- 30 минут. Подавать сразу же, украсив сахарной пудрой или шариком мороженого.