Вам потребуется:

  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 125 мл
  • Мука – 150 г
  • Вишня без косточек – 250-300 г
  • Сливочное масло
  • Соль, сахар – по вкусу

Приготовление:

Муку смешать с щепоткой соли, добавить яйца, тщательно растереть. Постепенно влить молоко. Получившаяся масса должна напоминать по консистенции густую сметану и быть однородной, без комочков. Форму для выпечки смазать сливочным маслом, вылить половину теста. Поверх выложить вишню, посыпать сахаром, залить оставшимся тестом. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов  25- 30 минут. Подавать сразу же, украсив сахарной пудрой или шариком мороженого.

 

 