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Сергей Попов частный сомелье

Глинтвейн

В Германии его называют глинтвейн, что в переводе с немецкого означает «пылающее вино». Это самый популярный и самый древний из европейских горячих и горячительных. Классика! Своим происхождением глинтвейн обязан римлянам, а популярности — французам и... рождественским холодам. Глинтвейн можно купить прямо на улице, встречая Новый год в Европе. С конца декабря по конец января гостям Старого Света этот напиток не дает замерзнуть и загрустить.

Чтобы глинтвейн получился:

готовьте его из хорошего красного или розового вина, сухого и полусухого — белое, сладкое, полусладкое, крепленое, искусственное не годятся.

нагревайте до 70 градусов — как только пойдет пар, снимайте с огня.

обязательно добавьте гвоздику, корицу, цитрусовые, остальное — дело вкуса.

для облегченного глинтвейна на бутылку вина берите не больше 200 мл воды.

начинайте пить в ближайшие 15 минут после приготовления.

Рецепт здесь.

Глогг

Будьте осторожны — это очень пьянящий напиток! Глогг родом из Швеции, его название переводится как «отожженное вино», ведь старинный рецепт начала 17 века включал в себя кусочек жженой сахарной головы. Действительно жжет! В конце 19 века глогг стал популярен во всей Скандинавии. Сегодня им можно полакомиться на любом горнолыжном курорте. Или приготовить на даче и выпить после лыжного забега. Или заплыва?

Чтобы глогг получился:

запаситесь терпением — готовить придется не меньше 45 минут.

используйте водку без вкусовых добавок.

строго следуйте рецепту, а он тут.

Тодди

По легенде, рецепт придуман для шотландских прелестниц, которым не нравился привкус шотландского виски. Вот привереды! Название привезли в Шотландию индийские моряки — в Индии так называлась брага на основе пальмового сока. Какая тут связь с виски, так никто и не определил. Может, тот самый неприятный привкус, который перебивали мед и лимон, — обязательные ингредиенты напитка? Любопытно, что тодди еще и продавали в аптеках как средство от простуды. Целебное питье — вот это номер! — разрешалось давать детям.

Чтобы тодди получился:

используйте односолодовый виски.

натуральный лимонный сок, а не суррогат.

меняя сок на сидр, убедитесь, что он безалкогольный.

За рецептом — сюда.