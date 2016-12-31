Вам понадобится:

  • Докторская колбаса – 150 г
  • Салями – 100 г
  • Сервелат – 150 г
  • Ветчина – 150 г
  • Картофель – 150 г
  • Соленый огурцы – 200 г
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Помидоры – 350 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Оливки – 12-15 шт.
  • Растительное масло
  • Укроп, петрушка
  • Сметана

Приготовление:

В кипящую воду положить нарезанный кубиками картофель, посолите. На сковороде обжарьте всю колбасу и ветчину, предварительно нарезанную брусочками, затем добавьте лук и чеснок, через пять минут – болгарский перец и помидоры, нарезанные кубиками. Все ингредиенты тушим около 10 минут. В кастрюлю с практически готовым картофелем добавляем содержимое сковороды и огурцы, нарезанные кубиками. Даем покипеть на слабом огне пять минут. Готово! При подаче в суп добавьте оливки, зелень и дольку лимона.