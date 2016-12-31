Вам понадобится:
- Докторская колбаса – 150 г
- Салями – 100 г
- Сервелат – 150 г
- Ветчина – 150 г
- Картофель – 150 г
- Соленый огурцы – 200 г
- Репчатый лук – 1 шт.
- Помидоры – 350 г
- Лимон – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Оливки – 12-15 шт.
- Растительное масло
- Укроп, петрушка
- Сметана
Приготовление:
В кипящую воду положить нарезанный кубиками картофель, посолите. На сковороде обжарьте всю колбасу и ветчину, предварительно нарезанную брусочками, затем добавьте лук и чеснок, через пять минут – болгарский перец и помидоры, нарезанные кубиками. Все ингредиенты тушим около 10 минут. В кастрюлю с практически готовым картофелем добавляем содержимое сковороды и огурцы, нарезанные кубиками. Даем покипеть на слабом огне пять минут. Готово! При подаче в суп добавьте оливки, зелень и дольку лимона.