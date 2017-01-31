Рыба, морепродукты, зелень, оливки и оливковое масло, спагетти из твердых сортов пшеницы, чеснок, цукини… Ничего, что навредит вашей фигуре! Passion.ru специально для своих читательниц собрал пять рецептов для настоящего средиземноморского обеда, который вы можете приготовить в ближайшие выходные, окунуться в лето и представить себя на берегу теплого моря.

Черные спагетти с крабом

от ресторана «Ботик Петра»

Вам понадобится (для спагетти):

Приготовление:

Все ингредиенты хорошо перемешиваются и раскатываются на машинке для пасты.

Ингредиенты для пасты:

  • спагетти — 70 г
  • чеснок — 6 г
  • лук-шалот — 12 г
  • мясо краба — 60 г
  • томаты в собственном соку — 100 г
  • коньяк — 20 г
  • сливки 33% — 20 г
  • масло оливковое — 15 г
  • соль, перец черный, зелень петрушки — по вкусу

 

Приготовление:

В кипящую подсоленную воду забрасываем спагетти, тем временем делаем соус. В разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем чеснок и лук, добавляем мясо краба и фламбируем коньяком.

Добавляем томаты произвольной нарезки, сливки и соединяем со спагетти, отваренными аль денте. Доводим до готовности, украшаем зеленью петрушки.

Сибас с цукини

от Душана Марьянович, шеф-повара ресторана VINТАЖ 

Вам понадобится:

  • сибас — 1 кг
  • оливковое масло — 20 г
  • лук-шалот — 40 г
  • чеснок — 10 г
  • оливки/маслины — 50 г
  • листья молодого шпината — 300 г
  • лепестки миндаля — 50 г
  • вино белое — 50 г
  • цукини — 200 г

Приготовление:

Рыбу помыть и почистить, убрать внутренности. На сковороду вылить оливковое масло, добавить нарезанный соломкой лук-шалот, чеснок, оливки и маслины. Когда чеснок подрумянится, добавить белое вино. Цукини разрезать на четыре части, обжарить с молодым шпинатом. Выложить рыбу, добавить соль и перец, запекать в духовке при температуре 220 градусов, 30 минут до готовности.

Крокеты из даров моря

Вам понадобится: 

  • креветки — 25 г
  • кальмары — 30 г
  • каракатица — 15 г
  • осьминог — 15 г
  • сливочный сыр — 30 г
  • мясо мидий — 20 г
  • петрушка — 1 г
  • пармезан — 5 г
  • лимон — 0,5 шт.
  • яйцо перепелиное — 1 шт.
  • яйцо куриное — 1 шт.
  • мука пшеничная — 30 г
  • сухари панировочные — 45 г
  • масло фритюрное — 100 г

Приготовление:

Микс морепродуктов порубить ножом произвольно, добавить зелень петрушки, сливочный сыр, пармезан, яйцо перепелиное, сок лимона, соль, перец и все хорошо перемешать.

Из полученной массы скатать шарики по 20 граммов. Каждый шарик обвалять в муке, затем в яйце и далее в панировочных сухарях. Жарим по принципу фритюра при 170 градусах три минуты. Подавать с йогуртовым соусом (йогурт, мята, сок лимона) или любым другим по вкусу.