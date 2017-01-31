Кухня Средиземноморья любима теми, кто предпочитает здоровый образ жизни. В средиземноморском меню всегда будет все самое свежее и полезное!

Рыба, морепродукты, зелень, оливки и оливковое масло, спагетти из твердых сортов пшеницы, чеснок, цукини… Ничего, что навредит вашей фигуре! Passion.ru специально для своих читательниц собрал пять рецептов для настоящего средиземноморского обеда, который вы можете приготовить в ближайшие выходные, окунуться в лето и представить себя на берегу теплого моря.

Черные спагетти с крабом

от ресторана «Ботик Петра»

Вам понадобится (для спагетти):

мука пшеничная — 100 г

мука семола — 50 г

яйца — 2 шт.

чернила каракатицы — 20 г

Приготовление:

Все ингредиенты хорошо перемешиваются и раскатываются на машинке для пасты.

Ингредиенты для пасты:

спагетти — 70 г

чеснок — 6 г

лук-шалот — 12 г

мясо краба — 60 г

томаты в собственном соку — 100 г

коньяк — 20 г

сливки 33% — 20 г

масло оливковое — 15 г

соль, перец черный, зелень петрушки — по вкусу

Приготовление:

В кипящую подсоленную воду забрасываем спагетти, тем временем делаем соус. В разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем чеснок и лук, добавляем мясо краба и фламбируем коньяком.

Добавляем томаты произвольной нарезки, сливки и соединяем со спагетти, отваренными аль денте. Доводим до готовности, украшаем зеленью петрушки.

Сибас с цукини

от Душана Марьянович, шеф-повара ресторана VINТАЖ

Вам понадобится:

сибас — 1 кг

оливковое масло — 20 г

лук-шалот — 40 г

чеснок — 10 г

оливки/маслины — 50 г

листья молодого шпината — 300 г

лепестки миндаля — 50 г

вино белое — 50 г

цукини — 200 г

Приготовление:

Рыбу помыть и почистить, убрать внутренности. На сковороду вылить оливковое масло, добавить нарезанный соломкой лук-шалот, чеснок, оливки и маслины. Когда чеснок подрумянится, добавить белое вино. Цукини разрезать на четыре части, обжарить с молодым шпинатом. Выложить рыбу, добавить соль и перец, запекать в духовке при температуре 220 градусов, 30 минут до готовности.

Крокеты из даров моря

Вам понадобится:

креветки — 25 г

кальмары — 30 г

каракатица — 15 г

осьминог — 15 г

сливочный сыр — 30 г

мясо мидий — 20 г

петрушка — 1 г

пармезан — 5 г

лимон — 0,5 шт.

яйцо перепелиное — 1 шт.

яйцо куриное — 1 шт.

мука пшеничная — 30 г

сухари панировочные — 45 г

масло фритюрное — 100 г

Приготовление:

Микс морепродуктов порубить ножом произвольно, добавить зелень петрушки, сливочный сыр, пармезан, яйцо перепелиное, сок лимона, соль, перец и все хорошо перемешать.

Из полученной массы скатать шарики по 20 граммов. Каждый шарик обвалять в муке, затем в яйце и далее в панировочных сухарях. Жарим по принципу фритюра при 170 градусах три минуты. Подавать с йогуртовым соусом (йогурт, мята, сок лимона) или любым другим по вкусу.