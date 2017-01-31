Рыба, морепродукты, зелень, оливки и оливковое масло, спагетти из твердых сортов пшеницы, чеснок, цукини… Ничего, что навредит вашей фигуре! Passion.ru специально для своих читательниц собрал пять рецептов для настоящего средиземноморского обеда, который вы можете приготовить в ближайшие выходные, окунуться в лето и представить себя на берегу теплого моря.
Черные спагетти с крабом
от ресторана «Ботик Петра»
Вам понадобится (для спагетти):
- мука пшеничная — 100 г
- мука семола — 50 г
- яйца — 2 шт.
- чернила каракатицы — 20 г
Приготовление:
Все ингредиенты хорошо перемешиваются и раскатываются на машинке для пасты.
Ингредиенты для пасты:
- спагетти — 70 г
- чеснок — 6 г
- лук-шалот — 12 г
- мясо краба — 60 г
- томаты в собственном соку — 100 г
- коньяк — 20 г
- сливки 33% — 20 г
- масло оливковое — 15 г
- соль, перец черный, зелень петрушки — по вкусу
Приготовление:
В кипящую подсоленную воду забрасываем спагетти, тем временем делаем соус. В разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем чеснок и лук, добавляем мясо краба и фламбируем коньяком.
Добавляем томаты произвольной нарезки, сливки и соединяем со спагетти, отваренными аль денте. Доводим до готовности, украшаем зеленью петрушки.
Сибас с цукини
от Душана Марьянович, шеф-повара ресторана VINТАЖ
Вам понадобится:
- сибас — 1 кг
- оливковое масло — 20 г
- лук-шалот — 40 г
- чеснок — 10 г
- оливки/маслины — 50 г
- листья молодого шпината — 300 г
- лепестки миндаля — 50 г
- вино белое — 50 г
- цукини — 200 г
Приготовление:
Рыбу помыть и почистить, убрать внутренности. На сковороду вылить оливковое масло, добавить нарезанный соломкой лук-шалот, чеснок, оливки и маслины. Когда чеснок подрумянится, добавить белое вино. Цукини разрезать на четыре части, обжарить с молодым шпинатом. Выложить рыбу, добавить соль и перец, запекать в духовке при температуре 220 градусов, 30 минут до готовности.
Крокеты из даров моря
Вам понадобится:
- креветки — 25 г
- кальмары — 30 г
- каракатица — 15 г
- осьминог — 15 г
- сливочный сыр — 30 г
- мясо мидий — 20 г
- петрушка — 1 г
- пармезан — 5 г
- лимон — 0,5 шт.
- яйцо перепелиное — 1 шт.
- яйцо куриное — 1 шт.
- мука пшеничная — 30 г
- сухари панировочные — 45 г
- масло фритюрное — 100 г
Приготовление:
Микс морепродуктов порубить ножом произвольно, добавить зелень петрушки, сливочный сыр, пармезан, яйцо перепелиное, сок лимона, соль, перец и все хорошо перемешать.
Из полученной массы скатать шарики по 20 граммов. Каждый шарик обвалять в муке, затем в яйце и далее в панировочных сухарях. Жарим по принципу фритюра при 170 градусах три минуты. Подавать с йогуртовым соусом (йогурт, мята, сок лимона) или любым другим по вкусу.