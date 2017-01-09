Начать, пожалуй, стоит с салатов. Мы предлагаем вам приготовить две закуски: с авокадо и шампиньонами. И тот, и другой салат делаются очень быстро.

Cалат «Лодочки»

Вам понадобится:

  • куриная грудка — 1 шт.
  • помидор — 1 шт.
  • укроп — 1 веточка
  • авокадо — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • майонез — по вкусу

Приготовление:

Как приготовить салат «Лодочки» из авокадо, вы узнаете из видеорецепта:

 

Салат с шампиньонами

Шампиньоны сочетаются с любыми продуктами, особенно в салатах. Новый вкусный салат по совсем простому рецепту не оставит вас равнодушными.

Вам понадобится:

  • 1 банка шампиньонов (400г)
  • 3-4 помидора
  • 150-200 г сыра (твердого)
  • 1 луковица
  • Майонез

Приготовление:

Обжарить грибы с луком и остудить, порезать помидоры кубиками, потереть сыр (можно мелко порезать соломкой), добавить майонез и все перемешать.
Приятного аппетита!

Салат с сухариками и фасолью

Вам понадобится:

  • Сухарики (лучше "Три корочки"  с беконом или копченостями) 3 пакетика
  • 1 банка кукурузы
  • 1 банка красной фасоли
  • майонез 250 г
  • 3 зубчика чеснока

Приготовление:

Слить воду из банок и фасоль смешать с кукурузой. Выдавиьт туда чеснок и добавить майонез, тщательно перемешать. Перед подачей всыпать сухарики и еще раз перемешать. 

Салат готов. Быстро, вкусно, сытно.

А до того, как вы приметесь за салаты, стоит поставить в духовку жаркое. Ароматы и вкусы всех ингредиентов соединяются в горшочке в момент приготовления, и блюдо получается восхитительным. Вот несколько вариантов, в зависимости от того рыбу вы предпочитаете или мясо. 