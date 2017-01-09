Если вам еще не надоели праздники, то в эту пятницу смело отмечайте старый Новый год. Конечно, после работы настругать тазик оливье смогут только самые стойкие, для других же мы рекомендуем воспользоваться нашими рецептами на скорую руку.

Начать, пожалуй, стоит с салатов. Мы предлагаем вам приготовить две закуски: с авокадо и шампиньонами. И тот, и другой салат делаются очень быстро.

Cалат «Лодочки»

Вам понадобится:

куриная грудка — 1 шт.

помидор — 1 шт.

укроп — 1 веточка

авокадо — 1 шт.

лук — 1 шт.

майонез — по вкусу

Приготовление:

Как приготовить салат «Лодочки» из авокадо, вы узнаете из видеорецепта:

Салат с шампиньонами

Шампиньоны сочетаются с любыми продуктами, особенно в салатах. Новый вкусный салат по совсем простому рецепту не оставит вас равнодушными.

Вам понадобится:

1 банка шампиньонов (400г)

3-4 помидора

150-200 г сыра (твердого)

1 луковица

Майонез

Приготовление:

Обжарить грибы с луком и остудить, порезать помидоры кубиками, потереть сыр (можно мелко порезать соломкой), добавить майонез и все перемешать.

Приятного аппетита!

Салат с сухариками и фасолью

Вам понадобится:

Сухарики (лучше "Три корочки" с беконом или копченостями) 3 пакетика

1 банка кукурузы

1 банка красной фасоли

майонез 250 г

3 зубчика чеснока

Приготовление:

Слить воду из банок и фасоль смешать с кукурузой. Выдавиьт туда чеснок и добавить майонез, тщательно перемешать. Перед подачей всыпать сухарики и еще раз перемешать.

Салат готов. Быстро, вкусно, сытно.

А до того, как вы приметесь за салаты, стоит поставить в духовку жаркое. Ароматы и вкусы всех ингредиентов соединяются в горшочке в момент приготовления, и блюдо получается восхитительным. Вот несколько вариантов, в зависимости от того рыбу вы предпочитаете или мясо.