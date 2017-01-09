Начать, пожалуй, стоит с салатов. Мы предлагаем вам приготовить две закуски: с авокадо и шампиньонами. И тот, и другой салат делаются очень быстро.
Cалат «Лодочки»
Вам понадобится:
- куриная грудка — 1 шт.
- помидор — 1 шт.
- укроп — 1 веточка
- авокадо — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- майонез — по вкусу
Приготовление:
Как приготовить салат «Лодочки» из авокадо, вы узнаете из видеорецепта:
Салат с шампиньонами
Шампиньоны сочетаются с любыми продуктами, особенно в салатах. Новый вкусный салат по совсем простому рецепту не оставит вас равнодушными.
Вам понадобится:
- 1 банка шампиньонов (400г)
- 3-4 помидора
- 150-200 г сыра (твердого)
- 1 луковица
- Майонез
Приготовление:
Обжарить грибы с луком и остудить, порезать помидоры кубиками, потереть сыр (можно мелко порезать соломкой), добавить майонез и все перемешать.
Приятного аппетита!
Салат с сухариками и фасолью
Вам понадобится:
- Сухарики (лучше "Три корочки" с беконом или копченостями) 3 пакетика
- 1 банка кукурузы
- 1 банка красной фасоли
- майонез 250 г
- 3 зубчика чеснока
Приготовление:
Слить воду из банок и фасоль смешать с кукурузой. Выдавиьт туда чеснок и добавить майонез, тщательно перемешать. Перед подачей всыпать сухарики и еще раз перемешать.
Салат готов. Быстро, вкусно, сытно.
А до того, как вы приметесь за салаты, стоит поставить в духовку жаркое. Ароматы и вкусы всех ингредиентов соединяются в горшочке в момент приготовления, и блюдо получается восхитительным. Вот несколько вариантов, в зависимости от того рыбу вы предпочитаете или мясо.