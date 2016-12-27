Вам понадобится:
- Свиные ребрышки - 1 кг
- Лук репчатый 2 шт.
- Подсолнечное масло - 1 ст.л.
- Мясной бульон - 1/2 ст (или вода)
- Соус барбекю - 1 стакан
- Тимьян, соль, черный молотый перец - по вкусу
Как приготовить:
Ребрышки порезать порционными кусочками, обжарить на растительном масле 10-15 минут до румяной корочки. На дно утятницы выложить нарезанную полукольцами луковицу. Сверху положить ребрышки, добавить соль и специи. Влить бульон или воду, закрыть утятницу крышкой и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.
Разогреть соус барбекю ,полить соусом ребрышки перед подачей.