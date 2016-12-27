Вам понадобится:

  • Свиные ребрышки - 1 кг
  • Лук репчатый  2 шт.
  • Подсолнечное масло - 1 ст.л.
  • Мясной бульон  - 1/2 ст (или вода)
  • Соус барбекю - 1 стакан
  • Тимьян, соль, черный молотый перец  - по вкусу

 

Как приготовить:

Ребрышки порезать порционными кусочками, обжарить на растительном масле 10-15 минут до румяной корочки. На дно утятницы выложить нарезанную полукольцами луковицу. Сверху положить ребрышки, добавить соль и специи. Влить бульон или воду, закрыть утятницу крышкой и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

Разогреть соус барбекю ,полить соусом ребрышки перед подачей.

 