В эфире наша постоянная рубрика! В этот раз редакция тестирует кофемашину Saeco — Incanto, только для читательниц Passion.ru — вся правда о ее плюсах и минусах. О результатах теста докладывает помощник кулинарного редактора, автор рубрики «Кулинария» Ольга Хотькова.

Собери сам

Обычно сам процесс сборки любой техники вызывает у людей сложности — и они недовольны ею уже на данном этапе… Кофемашину удалось собрать без особых проблем. Все, что нужно для успеха (и для нормального функционирования кофемашины в дальнейшем), — это инструкция, в которой подробно описана первая установка. Лично мне пришлось столкнуться только с такой трудностью: заполнение водой фильтра AquaClean. Вероятно, перед тем, как погрузить его в емкость с жидкостью, придется его несколько раз встряхнуть, чтобы из клапана начали выходить пузырьки воздуха.

Использование каждый день

Разобраться в функционале машины тоже достаточно просто. Интерфейс этой кофемашины хорош тем, что не вызывает лишних вопросов: кнопка, на которой написано крупными буквами «ESPRESSO», нужна для приготовления… эспрессо! «ESPRESSOLUNDO» — для эспрессо лунго, «CAPPUCCINO» — для капучино и «LATTEMACCHIATO» — для латте макиато соответственно. Есть на лицевой панели и еще две кнопки: «AROMASTRENGTH» — для регулировки крепости, которая показывается на экране в виде заполненных кофейных зернышек (одно заполненное зернышко — не очень крепкий, четыре — самый крепкий); на пятом нажатии на дисплее высвечивается мерная ложка, появление которой означает, что приготовить напиток вы можете и из молотого кофе, что очень удобно, если дома нет зерен. Правда иной раз вместо кофе, когда нажимаешь «получить эспрессо из порошка», идет просто кипяток или течет слабый-слабый напиток.

И последняя кнопка — «MENU», опции которой делятся на «MENU» и «DRINKS». Выбрав первую, можно отрегулировать некоторые настройки кофемашины, а вторая поможет вам включить подачу горячей воды или молочной пены.

Эспрессо готовить проще всего: засыпаешь зерна или молотый кофе — и вперед, с песней! Единственное «но» касается молотого кофе, если вы насыпете его в спецальную емкость больше положенного (а узнать это сложно), то потом, при чистке машины, на вас станет высыпаться неиспользованный лишний кофе… Однако, жалко.

Для любителей капучино и макиато, каким являюсь сама, — лайфхак. Долгое время не могла решить проблему со скисающим молоком, которое остается в специальной емкости. Это был минус. Нужное на две-тр и чашки количество определить на глаз сложно, поэтому зачастую часть молока остается и, увы, портится. И за молоко обидно, и мыть не очень просто. Что тогда делать? В голову пришла гениальная по своей простоте мысль: ставить контейнер с оставшимся молоком… в холодильник, чтоб иметь возможность использовать потом!

Еще один лайфхак

Опаздываете на работу и нет сил ждать, когда вскипит чайник? Вставьте носик для подачи горячей воды, в меню нажмите на пункт «HOTWATER», который скрыт в «DRINKS» — и вуаля! Пользуйтесь. Такая функция есть во многих кофемашинах, но о ней мало кто знает и, соответственно, мало кто пользуется. Один нюанс: автоматически подача воды не остановится, поэтому придется нажать на кнопку «AROMASTRENGTH», служащую также кнопкой выбора.

Кстати, не все чашки удачно подходят для разлива кофе, особенно с молоком. Кружка должна быть с достаточно широким горлышком, чтоб часть молока не пролилась мимо.

Чистка необходима

Это, пожалуй, мало кто любит делать, а надо. К сожалению, самоочищающуюся машину для кофе пока не придумали. Надо обязательно выбрасывать отработанный кофейный жмых, сливать поддон (периодически машина прочищает носик — туда сливается вода). Чистить кофемашину трудоемко, но тут, наверное, играет ключевую роль не ее модель или особенности как таковые, а тот факт, что с загрязнениями в принципе нельзя расправиться за одну секунду и без труда. У меня не возникло никаких трудностей, но на всякий пожарный замечу: для удобства установки варочной группы лучше всего расположить ее нижнюю часть прямо по центру контейнера для кофейной гущи и плавно «вдвинуть» внутрь. Попытки вставить варочную группу иным способом не приведут к какому-либо результату.

Вот, в общем-то и все, что хотелось сказать. И да, кофе машина варит вкусный, но в данном случае, наверное, все зависит от того, какой вы кофе засыпаете… Приятного вам кофепития.

Фото: shutterstock.com