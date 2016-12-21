Редакция Passion.ru решила протестировать интересный сервис доставки продуктов по рецептам findmeals.com и рассказать читательницам, насколько он удобен и в каких случаях его стоит использовать. О результатах теста докладывает наш кулинарный редактор Юлия Лукьянова.

Заказ еды

Я выбрала два рецепта на сайте findmeals.com: паста каннеллони и мидии в норвежском соусе. В сервисе стоит получше разобраться: там более 30 000 рецептов, собранных из разных кулинарных источников. Выбрав нужный рецепт, изучите внимательно инструкцию. Там же на сайте вы можете добавить список продуктов в корзину. Если какие-то ингредиенты у вас есть — вам, к примеру, не нужна еще одна бутылка оливкового масла, можно снять галочку прямо в рецепте.

Перейдя в корзину (это отобразится справа в списке покупок), вы можете выбрать магазин для покупок. Это удобно: если, к примеру, «Азбука вкуса» не соответствует вашим финансовым возможностям, то вы можете заказать те же продукты, но в другом магазине, который представлен на сайте, с более лояльными к вашему кошельку ценами.

Что еще удобно:

Выбрать рецепт в зависимости от того, что вы вообще хотите приготовить: выпечку, гарниры, пасту, салаты, супы и так далее. Выбирать рецепты можно по национальным кухням, вкусу (сливочный, острый, сладкий, кисло-сладкий), любимому ингредиенту (курица, свинина, говядина, семга и так далее), предпочтению (постные, для детей, на праздник) и наиболее удобному способу приготовления (духовка, мультиварка, пароварка и другие). Рецепт расписан пошагово, часто с фотографиями, все понятно даже начинающему кулинару. В корзине можно заменить продукты теми, которые дешевле или знакомого вам бренда, и добавить по поиску продукты отдельно от рецепта. Если у вас есть отдельный список продуктов, например, к Новому году, и вы не хотите сами это все покупать и тащить тяжелые сумки, то можно купить продукты по вашему списку https://findmeals.com/shopping_list/ Если привыкли смотреть рецепты на других кулинарных сайтах или группах в социальных сетях и вы пользователь Chrome, то для вас хорошая новость: можно купить продукты прямо на этих ресурсах. Для этого нужно скачать браузерное расширение https://findmeals.com/extension/ и выделить список ингредиентов, а дальше все так же: можно менять магазин и заменять продукты.

Не очень удобно:

Имеет смысл проверить, что за набор продуктов собрал вам магазин. В нашем случае вместо пасты каннеллони система положила в корзину обыкновенные макароны с дырочкой, которые весьма проблематично было бы фаршировать моцареллой. Не всегда в рецепте правильно рассчитаны ингредиенты: так, в случае с каннеллони моцареллы для фаршировки было явно мало, а вот томатной пасты для соуса слишком много. Но второй рецепт, мидии с норвежским соусом, был рассчитан идеально. Пока на сайте нет диетических рецептов, но разработчики обещали, что скоро будут.

Доставка и оплата

Оплатить заказ можно так, как вам удобно: карточкой или наличными. Заказ привозят в зависимости от того, когда вы его сделали: если с утра, то продукты могут привезти и день в день, в крайнем случае на следующий день. Если ближе к вечеру, то доставка будет в первой половине следующего дня.

С продуктами, кстати, все хорошо: их доставляют в удобной большой коробке, в приличном виде, чистыми, а в термопакете лежит то, что и должно там лежать.

Если резюмировать впечатления, то скажу следующее: сервис интересен, а при соответствующих небольших доработках будет удобным. Он подойдет, если вы хотите составить меню на неделю и приготовить на выходных несколько блюд, но не собираетесь стоять в огромных новогодних очередях в супермаркете. Или, как вариант, вы просто хотите побаловать себя, когда идеи для ужинов закончились, или чтобы встретить гостей кулинарными изысками. В общем, редакция рекомендует.