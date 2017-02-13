Попробуйте приготовить — это же настоящее совершенство. И не переживайте, десет обязательно у вас получится, если вы будете следовать инструкции по приготовлению от нашего эксперта Андреа Галли, шеф-повара ресторана Piccolino, эксперта итальянской кухни и сыров Unagrande.
Рикотник с грушей
Вам понадобится:
- сыр рикотта — 125 г
- лимон — 1 шт.
- груша — 4 шт.
- масло сливочное — 220 г
- яйца — 1 шт.
- мука — 200 г
- разрыхлитель — 10 г
- сахар ванильный — 10 г
- сахарный песок — 100 г
- сахар тростниковый — 100 г
Приготовление:
Готовим груши. Фрукты очистить и нарезать крупными дольками. Приготовьте разъемную форму диаметром 20-25 см и смажьте ее 20 граммами сливочного масла, равномерно насыпьте сахар по дну. Форму уберите в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Дайте растопиться сахару. Сливочное масло (70 г) нарежьте небольшими кусочками и выложите их поверх растопленного сахара. Выложите сверху ломтики груш.
Для теста взбейте 150 г сливочного масла с сахаром добела, добавьте яйцо, рикотту и цедру одного лимона. Массу взбейте миксером. Муку необходимо просеять с разрыхлителем, смешать с ванильным сахаром.
- Убавьте скорость миксера до минимума и введите в тесто муку в несколько заходов. Хорошо перемешайте, чтобы не было комков. Выложите поверх груш.
Выпекайте 60 минут при температуре 180 градусов. Затем дайте немного остыть, аккуратно переверните на блюдо и подавайте.
Нектарины с творожным сыром
Вам понадобится:
- мягкий сыр — 300 г
- нектарин — 4 шт.
- миндаль — 45 г
- сахар тростниковый — 125 г
- корица в палочках — 1 шт.
- вино белое сухое — 250 мл
Приготовление:
Нектарины вымыть, разрезать пополам, удалить косточку. Половинки нектаринов выложить в форму для запекания, туда же налить вино, добавить сахар, миндаль, корицу и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 40-50 минут.
Во время приготовления нектарины необходимо периодически поливать получившимся сиропом. Рикотту разломать вилкой на крупные кусочки и подавать вместе с запеченными нектаринами.
Творожный сыр с орешками и сиропом
Вам понадобится:
- рикотта — 250 г
- мята — 5 г
- кедровые орехи — 40 г
- сироп кленовый — 100 мл
Приготовление:
Кедровые орешки обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая. Оборвите листья с веточек мяты. Рикотту выложите на тарелку, щедро полейте кленовым сиропом, присыпьте кедровыми орешками и листиками мяты. Подавайте.
Пудинг с персиками
Вам понадобится:
- творожный сыр — 200 г
- персик — 2 шт.
- сливки 33% — 100 мл
- печенье песочное — 30 г
- карамельный соус — 50 мл
- амаретто — 15 мл
Приготовление:
Соедините рикотту со сливками, карамельным соусом (или сиропом) и амаретто. Взбивайте миксером две-три минуты до однородного состояния. Один персик мелко порубите и добавьте в получившийся сырно-сливочный крем. Второй персик нарежьте дольками.
Разложите крем по небольшим прозрачным баночкам или креманкам. Украсьте долькой персика и подавайте с печеньем.
Комплимент с творожным сыром и малиной
Вам понадобится:
- рикотта — 250 г
- базилик зеленый — 50 г
- малина — 200 г
- хлеб черный — 1 шт.
- бальзамический соус — 30 мл
Приготовление:
Разрежьте хлеб на небольшие кусочки толщиной 1 см и поставьте в духовку или тостер на несколько минут. Хлеб должен быть слегка хрустящим. Намажьте равномерно подсушенный теплый хлеб рикоттой. Положите на каждый кусочек листочек базилика и пару ягод свежей малины.
Декорируйте бальзамическим соусом.
Фото: shutterstock.com, архив ресторана