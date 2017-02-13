Нежные, тающие во рту, они прекрасно сочетаются и с чаем, и с кофе, подойдут и к просекко, и к сухому охлажденному белому вину. Даже диетологи называют этот десерт божественным и легким.

Попробуйте приготовить — это же настоящее совершенство. И не переживайте, десет обязательно у вас получится, если вы будете следовать инструкции по приготовлению от нашего эксперта Андреа Галли, шеф-повара ресторана Piccolino, эксперта итальянской кухни и сыров Unagrande.

Рикотник с грушей

Вам понадобится:

сыр рикотта — 125 г

лимон — 1 шт.

груша — 4 шт.

масло сливочное — 220 г

яйца — 1 шт.

мука — 200 г

разрыхлитель — 10 г

сахар ванильный — 10 г

сахарный песок — 100 г

сахар тростниковый — 100 г

Приготовление:

Готовим груши. Фрукты очистить и нарезать крупными дольками. Приготовьте разъемную форму диаметром 20-25 см и смажьте ее 20 граммами сливочного масла, равномерно насыпьте сахар по дну. Форму уберите в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Дайте растопиться сахару. Сливочное масло (70 г) нарежьте небольшими кусочками и выложите их поверх растопленного сахара. Выложите сверху ломтики груш.

Для теста взбейте 150 г сливочного масла с сахаром добела, добавьте яйцо, рикотту и цедру одного лимона. Массу взбейте миксером. Муку необходимо просеять с разрыхлителем, смешать с ванильным сахаром.

Убавьте скорость миксера до минимума и введите в тесто муку в несколько заходов. Хорошо перемешайте, чтобы не было комков. Выложите поверх груш.

Выпекайте 60 минут при температуре 180 градусов. Затем дайте немного остыть, аккуратно переверните на блюдо и подавайте.

Нектарины с творожным сыром

Вам понадобится:

мягкий сыр — 300 г

нектарин — 4 шт.

миндаль — 45 г

сахар тростниковый — 125 г

корица в палочках — 1 шт.

вино белое сухое — 250 мл

Приготовление:

Нектарины вымыть, разрезать пополам, удалить косточку. Половинки нектаринов выложить в форму для запекания, туда же налить вино, добавить сахар, миндаль, корицу и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 40-50 минут.

Во время приготовления нектарины необходимо периодически поливать получившимся сиропом. Рикотту разломать вилкой на крупные кусочки и подавать вместе с запеченными нектаринами.

Творожный сыр с орешками и сиропом

Вам понадобится:

рикотта — 250 г

мята — 5 г

кедровые орехи — 40 г

сироп кленовый — 100 мл

Приготовление:

Кедровые орешки обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая. Оборвите листья с веточек мяты. Рикотту выложите на тарелку, щедро полейте кленовым сиропом, присыпьте кедровыми орешками и листиками мяты. Подавайте.

Пудинг с персиками

Вам понадобится:

творожный сыр — 200 г

персик — 2 шт.

сливки 33% — 100 мл

печенье песочное — 30 г

карамельный соус — 50 мл

амаретто — 15 мл

Приготовление:

Соедините рикотту со сливками, карамельным соусом (или сиропом) и амаретто. Взбивайте миксером две-три минуты до однородного состояния. Один персик мелко порубите и добавьте в получившийся сырно-сливочный крем. Второй персик нарежьте дольками.

Разложите крем по небольшим прозрачным баночкам или креманкам. Украсьте долькой персика и подавайте с печеньем.

Комплимент с творожным сыром и малиной

Вам понадобится:

рикотта — 250 г

базилик зеленый — 50 г

малина — 200 г

хлеб черный — 1 шт.

бальзамический соус — 30 мл

Приготовление:

Разрежьте хлеб на небольшие кусочки толщиной 1 см и поставьте в духовку или тостер на несколько минут. Хлеб должен быть слегка хрустящим. Намажьте равномерно подсушенный теплый хлеб рикоттой. Положите на каждый кусочек листочек базилика и пару ягод свежей малины.

Декорируйте бальзамическим соусом.

Фото: shutterstock.com, архив ресторана