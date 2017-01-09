Пицца с сосисками
Вам потребуется:
- молочные сосиски — 4-5 шт.
- тесто для пиццы с семенами льна — 300 г
- сыр моцарелла — 100-150 г
- соус томатный натуральный — 4 ст. ложки
- базилик сухой — 2 ст. ложки
- базилик свежий — 2-3 веточки
- лук салатный — 1 шт.
- оливки без косточек — 15 шт.
- каперсы — 2 ст. ложки
Приготовление:
Снимите с каждой сосиски целлофановую упаковку и нарежьте на кружки толщиной примерно 0,7-1 см. Заранее приготовленное тесто раскатайте в форме круга и выложите на силиконовую форму для пиццы. Смажьте поверхность теста томатным соусом, посыпьте сухим базиликом (половиной). Выложите на тесто нарезанные на кружки сосиски. Добавьте разрезанные на половинки оливки, каперсы и кольца салатного лука. Посыпьте пиццу оставшимся сухим базиликом и тертым сыром моцарелла.
Готовьте в духовке минут 12-15 при температуре 180-190 градусов.
Мини-сосиски в тесте
Вам понадобится (на 2 порции):
- мини-сосиски — 6 шт.
- тесто слоеное замороженное — 1/2 листа
- томатный соус — 1 ч. ложка
- масло сливочное — 1 ч. ложка
- мука для посыпки поверхности стола
Приготовление:
Разморозим пласт теста, отрежем от него половину и немного раскатаем. Нарежем тесто длинными полосками шириной в 1 см: у нас должно получиться количество полосок, равное числу сосисок. Смажем каждую полоску томатным соусом. Завернем каждую мини-сосиску в тесто и заколем зубочисткой или температуростойкой шпажкой.
Смажем рулетики растопленным сливочным маслом и отправим в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.
Корн-доги
Вам потребуется:
- сосиски — 6 шт.
- яйцо — 1 шт.
- кукурузная мука — 150 г
- пшеничная мука — 150 г
- молоко — 50-100 мл
- разрыхлитель теста — 1 ч. ложка
- сахар — 3 ст. ложки
- соль — по вкусу
- растительное масло для жарки
- палочки деревянные — 6 шт.
Корн-дог — сосиска в тесте, которая покрывается толстым слоем теста из муки и жарится в горячем масле. Корн-дог — это аналог сосиски в тесте или хот-дога.
Приготовление:
Разрыхлитель теста смешайте с пшеничной мукой и просейте все в миску. Туда же добавьте кукурузную муку, соль и сахар. Все хорошо перемешайте. Добавьте яйцо и, подливая молоко, замесите густое тесто. Отставьте его на 20-30 минут. С сосисок снимите целлофановую оболочку (если она есть) и протрите каждую сосиску бумажной салфеткой, чтобы удалить влагу. Проткните сосиски палочками и обваляйте их в муке. Разогрейте в сковороде масло. Тесто переложите в стакан. Окуните сосиску в тесто и поворачивайте ее за палочку. Вся сосиска должна быть равномерно покрыта толстым слоем теста, оно не должно стекать с сосиски. Обжаривайте корн-дог в масле на небольшом огне. Все время переворачивайте его, помогая себе лопаткой. Готовый корн-дог выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подавайте корн-доги горячими с кетчупом или горчицей.
Сосиски с кабачками по-венгерски
Салат с сосисками
Вам потребуется:
- сосиски молочные — по 1-2 шт. на порцию
- листовой салат — 1 пучок
- помидоры черри — 1 упаковка
- огурцы свежие — 300 г
- редис молодой — 150 г
- лук салатный красный — 1-2 шт.
- зелень петрушки — 1 пучок
- масло растительное
- лимон
- соль, перец
Приготовление:
Снимите с каждой сосиски целлофановую упаковку, залейте водой так, чтобы она их покрывала, и отварите в течение двух-трех минут. Помидоры черри разрежьте пополам. Огурцы разрежьте пополам, затем на тонкие ломтики. Редис нарежьте тонкими кружками. Салатный лук нарежьте тонкими полукольцами или кольцами.
Листья салата выложите на тарелку вместе с кружками редиса, половинками помидоров черри, кусочками свежего огурца, салатным луком. Затем разрежьте горячие сосиски на части и добавьте в салат.
Украсьте салат листиками петрушки, полейте растительным маслом и лимонным соком. Можете сначала взбить масло с лимонным соком, затем полить салат. Соль и перец добавьте по желанию.
Суп с сосисками и фенхелем
Вам понадобится:
- куриный бульон с мясом птицы — 1 л
- копченая сосиска/сосиски с сыром — 150 г
- фенхель — 150 г
- цветная капуста — 150 г
- стручковая фасоль — 150 г
- чеснок — 2 зубчика
- лук репчатый — 1 шт.
- зелень укропа и петрушки — 1 пучок
- масло для жарки
- соль, перец
Приготовление:
Очистить лук и фенхель. Лук нарезать мелко. Фенхель (без зелени) нарезать мелкими кубиками. Пассеровать лук на масле две-три минуты, добавить фенхель и готовить еще несколько минут. Чеснок очистить, нарезать мелко, добавить к луку с фенхелем. Бульон довести до кипения, положить в него цветную капусту и стручковую фасоль, готовить при среднем кипении в течение 10-15 минут. Добавить измельченную зелень укропа и петрушки (немного зелени оставить). В суп добавить лук, фенхель и чеснок. Сосиски нарезать тонкими кружочками и добавить в суп, варить в течение пяти минут, выключить и дать супу настояться. Подать суп с оставшейся зеленью и черным хлебом.
Сосиски можно заменить копчеными колбасками.
Сосиска со спагетти
Отличный рецепт, смешной и особенно выигрышный, если у вас есть дети.
Вам понадобится:
- спагетти
- сосиски молочные
- кетчуп
Приготовление:
Разрезать молочные сосиски на четыре части поперек. Каждую из них проткнуть 8-10 штучками спагетти. Поставить кипятить воду, посолить и аккуратно поместить в кастрюлю «конструкцию»: спагетти становятся мягкими, потом опускается часть с сосиской и вторая часть с макаронинами. Как только макароны будут готовы, слить воду и добавить сливочное масло. Выложить на тарелку. Украсить блюдо овощами. Можно сделать «осьминожкам» глазки капельками кетчупа.
Фото: shutterstock.com