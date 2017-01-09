Что приготовить на ужин, когда совсем нет времени? Конечно, сосиски! Быстро и питательно, а есть включить немного фантазии, то и вовсе получатся практически ресторанные блюда. Не верите? Проверьте сами — предлагаем вам несколько оригинальных рецептов, главный ингредиент которых сосиски.

Пицца с сосисками

Вам потребуется:

молочные сосиски — 4-5 шт.

тесто для пиццы с семенами льна — 300 г

сыр моцарелла — 100-150 г

соус томатный натуральный — 4 ст. ложки

базилик сухой — 2 ст. ложки

базилик свежий — 2-3 веточки

лук салатный — 1 шт.

оливки без косточек — 15 шт.

каперсы — 2 ст. ложки

Приготовление:

Снимите с каждой сосиски целлофановую упаковку и нарежьте на кружки толщиной примерно 0,7-1 см. Заранее приготовленное тесто раскатайте в форме круга и выложите на силиконовую форму для пиццы. Смажьте поверхность теста томатным соусом, посыпьте сухим базиликом (половиной). Выложите на тесто нарезанные на кружки сосиски. Добавьте разрезанные на половинки оливки, каперсы и кольца салатного лука. Посыпьте пиццу оставшимся сухим базиликом и тертым сыром моцарелла.

Готовьте в духовке минут 12-15 при температуре 180-190 градусов.

Мини-сосиски в тесте

Вам понадобится (на 2 порции):

мини-сосиски — 6 шт.

тесто слоеное замороженное — 1/2 листа

томатный соус — 1 ч. ложка

масло сливочное — 1 ч. ложка

мука для посыпки поверхности стола

Приготовление:

Разморозим пласт теста, отрежем от него половину и немного раскатаем. Нарежем тесто длинными полосками шириной в 1 см: у нас должно получиться количество полосок, равное числу сосисок. Смажем каждую полоску томатным соусом. Завернем каждую мини-сосиску в тесто и заколем зубочисткой или температуростойкой шпажкой.

Смажем рулетики растопленным сливочным маслом и отправим в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

Корн-доги

Вам потребуется:

сосиски — 6 шт.

яйцо — 1 шт.

кукурузная мука — 150 г

пшеничная мука — 150 г

молоко — 50-100 мл

разрыхлитель теста — 1 ч. ложка

сахар — 3 ст. ложки

соль — по вкусу

растительное масло для жарки

палочки деревянные — 6 шт.

Корн-дог — сосиска в тесте, которая покрывается толстым слоем теста из муки и жарится в горячем масле. Корн-дог — это аналог сосиски в тесте или хот-дога.

Приготовление:

Разрыхлитель теста смешайте с пшеничной мукой и просейте все в миску. Туда же добавьте кукурузную муку, соль и сахар. Все хорошо перемешайте. Добавьте яйцо и, подливая молоко, замесите густое тесто. Отставьте его на 20-30 минут. С сосисок снимите целлофановую оболочку (если она есть) и протрите каждую сосиску бумажной салфеткой, чтобы удалить влагу. Проткните сосиски палочками и обваляйте их в муке. Разогрейте в сковороде масло. Тесто переложите в стакан. Окуните сосиску в тесто и поворачивайте ее за палочку. Вся сосиска должна быть равномерно покрыта толстым слоем теста, оно не должно стекать с сосиски. Обжаривайте корн-дог в масле на небольшом огне. Все время переворачивайте его, помогая себе лопаткой. Готовый корн-дог выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подавайте корн-доги горячими с кетчупом или горчицей.

Сосиски с кабачками по-венгерски

Салат с сосисками

Вам потребуется:

сосиски молочные — по 1-2 шт. на порцию

листовой салат — 1 пучок

помидоры черри — 1 упаковка

огурцы свежие — 300 г

редис молодой — 150 г

лук салатный красный — 1-2 шт.

зелень петрушки — 1 пучок

масло растительное

лимон

соль, перец

Приготовление:

Снимите с каждой сосиски целлофановую упаковку, залейте водой так, чтобы она их покрывала, и отварите в течение двух-трех минут. Помидоры черри разрежьте пополам. Огурцы разрежьте пополам, затем на тонкие ломтики. Редис нарежьте тонкими кружками. Салатный лук нарежьте тонкими полукольцами или кольцами.

Листья салата выложите на тарелку вместе с кружками редиса, половинками помидоров черри, кусочками свежего огурца, салатным луком. Затем разрежьте горячие сосиски на части и добавьте в салат.

Украсьте салат листиками петрушки, полейте растительным маслом и лимонным соком. Можете сначала взбить масло с лимонным соком, затем полить салат. Соль и перец добавьте по желанию.

Суп с сосисками и фенхелем

Вам понадобится:

куриный бульон с мясом птицы — 1 л

копченая сосиска/сосиски с сыром — 150 г

фенхель — 150 г

цветная капуста — 150 г

стручковая фасоль — 150 г

чеснок — 2 зубчика

лук репчатый — 1 шт.

зелень укропа и петрушки — 1 пучок

масло для жарки

соль, перец

Приготовление:

Очистить лук и фенхель. Лук нарезать мелко. Фенхель (без зелени) нарезать мелкими кубиками. Пассеровать лук на масле две-три минуты, добавить фенхель и готовить еще несколько минут. Чеснок очистить, нарезать мелко, добавить к луку с фенхелем. Бульон довести до кипения, положить в него цветную капусту и стручковую фасоль, готовить при среднем кипении в течение 10-15 минут. Добавить измельченную зелень укропа и петрушки (немного зелени оставить). В суп добавить лук, фенхель и чеснок. Сосиски нарезать тонкими кружочками и добавить в суп, варить в течение пяти минут, выключить и дать супу настояться. Подать суп с оставшейся зеленью и черным хлебом.

Сосиски можно заменить копчеными колбасками.

Сосиска со спагетти

Отличный рецепт, смешной и особенно выигрышный, если у вас есть дети.

Вам понадобится:

спагетти

сосиски молочные

кетчуп

Приготовление:

Разрезать молочные сосиски на четыре части поперек. Каждую из них проткнуть 8-10 штучками спагетти. Поставить кипятить воду, посолить и аккуратно поместить в кастрюлю «конструкцию»: спагетти становятся мягкими, потом опускается часть с сосиской и вторая часть с макаронинами. Как только макароны будут готовы, слить воду и добавить сливочное масло. Выложить на тарелку. Украсить блюдо овощами. Можно сделать «осьминожкам» глазки капельками кетчупа.

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