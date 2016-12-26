Вам потребуется:

  • Картофель – 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Оливковое масло – 3 ст. ложки
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Петрушка, зеленый лук
  • Соль

Приготовление: 

Картофель нарежьте тонкими ломтиками и потушите практически до готовности, добавьте лук, нарезанный кольцами. Взбейте яйца. Сковороду снимите с огня, залейте яйцами картофель с луком и оставьте на 5-7 минут. Верните сковороду на маленький огонь, в процессе приготовления периодически переворачивайте. Готовую тортилью посыпьте измельченной зеленью, подавайте сразу же.

 

 