Вам потребуется:
- Картофель – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Оливковое масло – 3 ст. ложки
- Репчатый лук — 1 шт.
- Петрушка, зеленый лук
- Соль
Приготовление:
Картофель нарежьте тонкими ломтиками и потушите практически до готовности, добавьте лук, нарезанный кольцами. Взбейте яйца. Сковороду снимите с огня, залейте яйцами картофель с луком и оставьте на 5-7 минут. Верните сковороду на маленький огонь, в процессе приготовления периодически переворачивайте. Готовую тортилью посыпьте измельченной зеленью, подавайте сразу же.