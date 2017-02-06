На днях Джекман порадовал своих подписчиков в Инстаграме креативным рецептом на завтрак: Хью приготовил красивый и, судя по виду, вкусный тост с авакадо и яйцом пашот. Хотите попробовать и оценить кулинарные способности прекрасного актера? Ловите рецепт.
Вам понадобится:
- авокадо — 1 шт.
- яйцо — 1 шт.
- соль, перец — по вкусу
- зерна граната — 1 горсточка
- помидоры черри — 2-3 шт.
- тыквенные семечки — горсть
- хлеб многозерновой
Приготовление:
Вымыть авокадо, почистить и, измельчив миксером, сделать пюре. Добавить черный молотый перец, соль. Если вы не ЗОЖник, то можно добавить в пюре 33% сливки и белое сухое вино.
Кстати, такое пюре уже можно использовать с чем угодно, а не только мазать его на тост, например, очень вкусно есть крем-авокадо с красной рыбой.
Пока готовятся тосты, сделайте яйцо пашот. Если вы не знаете, как это сделать, то обязательно пройдите по указанным после рецепта ссылкам и посмотрите специальные приспособления для приготовления яйца пашот в нашей галерее.
Итак, тосты готовы. Намажьте их пастой из авокадо, посыпьте гранатовыми зернами, измельченными семечками. В серединку тоста определите яйцо, а по бокам украсьте его помидорками черри (их, кстати, можно немного припустить на сковороде-гриль).
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить классический тост с авокадо:
Фото: istockphoto.com, gettyimages.com, shutterstock.com