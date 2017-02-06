Как известно, красавчик Хью ведет здоровый образ жизни, каждый день выходит на пробежку и занимается медитацией. Еду актер тоже предпочитает полезную. Специально для вас — ЗОЖ-рецепт от звезды.

Пашот с помидорами и листьями салата на тосте из ржаного хлеба

На днях Джекман порадовал своих подписчиков в Инстаграме креативным рецептом на завтрак: Хью приготовил красивый и, судя по виду, вкусный тост с авакадо и яйцом пашот. Хотите попробовать и оценить кулинарные способности прекрасного актера? Ловите рецепт.

Вам понадобится:

авокадо — 1 шт.

яйцо — 1 шт.

соль, перец — по вкусу

зерна граната — 1 горсточка

помидоры черри — 2-3 шт.

тыквенные семечки — горсть

хлеб многозерновой

Приготовление:

Вымыть авокадо, почистить и, измельчив миксером, сделать пюре. Добавить черный молотый перец, соль. Если вы не ЗОЖник, то можно добавить в пюре 33% сливки и белое сухое вино.

Кстати, такое пюре уже можно использовать с чем угодно, а не только мазать его на тост, например, очень вкусно есть крем-авокадо с красной рыбой.

Пока готовятся тосты, сделайте яйцо пашот. Если вы не знаете, как это сделать, то обязательно пройдите по указанным после рецепта ссылкам и посмотрите специальные приспособления для приготовления яйца пашот в нашей галерее.

Итак, тосты готовы. Намажьте их пастой из авокадо, посыпьте гранатовыми зернами, измельченными семечками. В серединку тоста определите яйцо, а по бокам украсьте его помидорками черри (их, кстати, можно немного припустить на сковороде-гриль).

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить классический тост с авокадо:

Фото: istockphoto.com, gettyimages.com, shutterstock.com