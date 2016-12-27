Вам понадобится:

  • Утка  1 шт
  • Соленые грузди (либо другие грибы)  - 400 г
  • Репчатый лук  - 2 шт
  • Растительное масло  - 2 ст.л.
  • Сметана - 1/2 стакана
  • Яйцо куриное  - 1 шт
  • Соль и зелень по вкусу

 

Как приготовить:

Грибы сполоснуть, обсушить. Мелко нарезать и обжарить с луком в масле, добавить сметану, смешанную с яйцом, соль и зелень по вкусу. Потрошеную утку начинить фаршем из грибов, зашить брюшко кулинарной ниткой , положить в утятницу и готовить при температуре 180 градусов 1,5 часа. Каждые 20 минут доставать и поливать соком, стекающим из утки. Последние 15 минут открыть крышку утятницы и готовить до золотистой корочки, поливая утку соком каждые 3 минуты.   Перед подачей на стол вынуть нитки,  затем порезать поперек тушки острым длинным ножом.

 