Вам понадобится:
- Утка 1 шт
- Соленые грузди (либо другие грибы) - 400 г
- Репчатый лук - 2 шт
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Сметана - 1/2 стакана
- Яйцо куриное - 1 шт
- Соль и зелень по вкусу
Как приготовить:
Грибы сполоснуть, обсушить. Мелко нарезать и обжарить с луком в масле, добавить сметану, смешанную с яйцом, соль и зелень по вкусу. Потрошеную утку начинить фаршем из грибов, зашить брюшко кулинарной ниткой , положить в утятницу и готовить при температуре 180 градусов 1,5 часа. Каждые 20 минут доставать и поливать соком, стекающим из утки. Последние 15 минут открыть крышку утятницы и готовить до золотистой корочки, поливая утку соком каждые 3 минуты. Перед подачей на стол вынуть нитки, затем порезать поперек тушки острым длинным ножом.