Откуда взялась утятница

В Санкт-Петербурге утятницу до сих пор называют латкой. Из-за продолговатой формы, напоминающей  лодку, или ладью.  В бывшую столицу России ее привезли литовцы, отсюда и название, от литовского luõtas  - челн. В старинку в латке запекали исключительно птицу  - целиком. Для чего и нужна была такая форма посуды.

Со  временем смекалистые русские поварихи приспособили ее для каш и заливного, мясных , овощных и рыбных блюд. Обрусело и название. Важная особенность утятницы, или гусятницы  - плотно прилегающая крышка и толстые стенки. Блюдо тушится в собственном соку, продукты сохраняют питательную ценность  - из-за отсутствия испарения. А еще соки и ароматы. Толстые стенки помогают распределять тепло равномерно, вкус становится исключительно нежным.  Блюдо готовится долго, на медленно огне, но результат того стоит: эффект русской печи! Если конечно готовить в духовке. Можно и сверху плиты. Если, к примеру, хочется плова. Рис в утятнице как в казане получается рассыпчатым.

 

Как выбрать утятницу

  • С эмалью или без? Эмалированная выглядит эстетично, но эмаль очень хрупкая. Посуду надо беречь от ударов.
  • Чугунная, алюминиевая, стеклянная или керамическая?  У каждого вида есть свои преимущества и недостатки. Чугунная благодаря теплопроводностиобеспечивает равномерный нагрев, в том числе если готовить сверху, на конфорке. Дно такой посуды почти никогда не пригорает.  Такая посуда отлично моется от жира. Но есть недостатки : хранить ее надо сухой, иначе может заржаветь. И еще она очень тяжелая.
  • Алюминиевая легче чугунной. Но в ней еда может пригореть. Алюминий хуже держит тепло, и в такую посуду почти наверняка придется подливать воду. "В собственном соку" приготовить блюдо не получится.
  • Стеклянная  годится для микроволновой печи.Легко моется и чистится. Через прозрачные стенки можно наблюдать за готовностью блюда.Но стекло практически не держит тепло. Поэтому эффекта томления не получится. 
  • Керамическаяброско выглядит, хорошо прогревается - благодаря пористой структуре глины. Но использовать такую утятницу можно только в духовке. И очень аккуратно, иначе не избежать сколов.

 

Утка, фаршированная груздями

Традиционно утку в рождество готовят с яблоками. Или , что более современно, с апельсинами. Мы предлагает вариант еще шикарнее - с груздями.  Соленые грузди хороши и сами по себе, а пропитанные соком уточки - просто объедение! Ловите рецепт.

Свиные ребрышки

И в праздники, и в будни свиные ребрышки всегда идут на ура.  Настоящий деликатес, если приготовить их в вине. Тщательно выбирайте вино, оно должно быть натуральным, белым, сухим.  А лук старайтесь порезать как можно  тоньше.  Но можно обойтись и без вина  -  сдобрить готовые ребрышки соусом барбекю. Рецепт блюда - здесь.

 

Фаршированный кабачок

В утятнице можно готовить любые овощи, особенно их смесь  - сборное рагу. Но почему бы не использовать форму этой посуды, чтобы зафаршировать целиком кабачок? Красиво и вкусно! Размер кабачка подбираем к размеру утятницы.  Кстати, таким же способом в утятнице можно приготовить голубцы. Вот секретный рецепт.

  

Капуста с мясом

Самое русское блюдо в утятнице - это капуста с мясом.  Любителям остренького можно смешать соленую капусту со свежей,  добавить томатной пасты и перца. Классический рецепт - мясо, капуста, морковь, лук, и немного сливочного масло, чтобы капуста потеряла горечь. Чем дольше томится блюдо в духовке, тем оригинальней становится вкус и цвет. Экспериментируйте, добейтесь оптимального.  Вот рецепт.

 

Карп в желе из красного вина

Рецепт был популярен еще у русских дворян, в XIX веке. Он есть в кулинарных дореволюционных книгах, и даже в записной книжке Софьи Толстой  - супруги знаменитого классика. Чтобы блюдо получилось, тщательно выбирайте вино, оно должно быть натуральным и сухим. Тогда карп получится нежно-розовым, исчезнет запах тины, и рыба не развалится.

Попробуйте приготовить.

Приятного аппетита! 

 

 