Фаршированная утка - традиционное блюдо в Рождество. Проще всего ее приготовить в утятнице - выйдет румяной, мягкой и ароматной. Отличный повод обзавестить такой посудиной! Мы подобрали несколько проверенных рецептов, для праздников и будней.

Откуда взялась утятница

В Санкт-Петербурге утятницу до сих пор называют латкой. Из-за продолговатой формы, напоминающей лодку, или ладью. В бывшую столицу России ее привезли литовцы, отсюда и название, от литовского luõtas - челн. В старинку в латке запекали исключительно птицу - целиком. Для чего и нужна была такая форма посуды.

Со временем смекалистые русские поварихи приспособили ее для каш и заливного, мясных , овощных и рыбных блюд. Обрусело и название. Важная особенность утятницы, или гусятницы - плотно прилегающая крышка и толстые стенки. Блюдо тушится в собственном соку, продукты сохраняют питательную ценность - из-за отсутствия испарения. А еще соки и ароматы. Толстые стенки помогают распределять тепло равномерно, вкус становится исключительно нежным. Блюдо готовится долго, на медленно огне, но результат того стоит: эффект русской печи! Если конечно готовить в духовке. Можно и сверху плиты. Если, к примеру, хочется плова. Рис в утятнице как в казане получается рассыпчатым.

Как выбрать утятницу

С эмалью или без? Эмалированная выглядит эстетично, но эмаль очень хрупкая. Посуду надо беречь от ударов.

Чугунная, алюминиевая, стеклянная или керамическая? У каждого вида есть свои преимущества и недостатки. Чугунная благодаря теплопроводностиобеспечивает равномерный нагрев, в том числе если готовить сверху, на конфорке. Дно такой посуды почти никогда не пригорает. Такая посуда отлично моется от жира. Но есть недостатки : хранить ее надо сухой, иначе может заржаветь. И еще она очень тяжелая.

Алюминиевая легче чугунной. Но в ней еда может пригореть. Алюминий хуже держит тепло, и в такую посуду почти наверняка придется подливать воду. "В собственном соку" приготовить блюдо не получится.

Стеклянная годится для микроволновой печи.Легко моется и чистится. Через прозрачные стенки можно наблюдать за готовностью блюда.Но стекло практически не держит тепло. Поэтому эффекта томления не получится.

Керамическаяброско выглядит, хорошо прогревается - благодаря пористой структуре глины. Но использовать такую утятницу можно только в духовке. И очень аккуратно, иначе не избежать сколов.

Утка, фаршированная груздями

Традиционно утку в рождество готовят с яблоками. Или , что более современно, с апельсинами. Мы предлагает вариант еще шикарнее - с груздями. Соленые грузди хороши и сами по себе, а пропитанные соком уточки - просто объедение! Ловите рецепт.

Свиные ребрышки

И в праздники, и в будни свиные ребрышки всегда идут на ура. Настоящий деликатес, если приготовить их в вине. Тщательно выбирайте вино, оно должно быть натуральным, белым, сухим. А лук старайтесь порезать как можно тоньше. Но можно обойтись и без вина - сдобрить готовые ребрышки соусом барбекю. Рецепт блюда - здесь.

Фаршированный кабачок

В утятнице можно готовить любые овощи, особенно их смесь - сборное рагу. Но почему бы не использовать форму этой посуды, чтобы зафаршировать целиком кабачок? Красиво и вкусно! Размер кабачка подбираем к размеру утятницы. Кстати, таким же способом в утятнице можно приготовить голубцы. Вот секретный рецепт.

Капуста с мясом

Самое русское блюдо в утятнице - это капуста с мясом. Любителям остренького можно смешать соленую капусту со свежей, добавить томатной пасты и перца. Классический рецепт - мясо, капуста, морковь, лук, и немного сливочного масло, чтобы капуста потеряла горечь. Чем дольше томится блюдо в духовке, тем оригинальней становится вкус и цвет. Экспериментируйте, добейтесь оптимального. Вот рецепт.

Карп в желе из красного вина

Рецепт был популярен еще у русских дворян, в XIX веке. Он есть в кулинарных дореволюционных книгах, и даже в записной книжке Софьи Толстой - супруги знаменитого классика. Чтобы блюдо получилось, тщательно выбирайте вино, оно должно быть натуральным и сухим. Тогда карп получится нежно-розовым, исчезнет запах тины, и рыба не развалится.

Попробуйте приготовить.

Приятного аппетита!