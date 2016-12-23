Елена Чазова, бренд-шеф и основатель кулинарного сервиса «Ужин дома», как и большинство работающих женщин, не может себе позволить проводить много времени у плиты. По этой причине Елена предлагает нашим читательницам три идеи для ужина, который можно приготовить за 30 минут, а то и меньше.

Наш эксперт: Елена Чазова, основатель кулинарного сервиса «Едим дома».

Елена Чазова бренд-шеф

Томатный суп с морепродуктами и хрустящей чиабаттой

Что нужно:

На 2-3 персоны

Время приготовления 20-25 мин.

Креветки тигровые 150 гр.

Мидии в раковинах 10 шт.

Кальмары 200 гр.

Томаты резаные в собственном соку 400 гр. (ищите в рядах с бакалеей и консервацией)

Лук репчатый 1 шт.

Базилик зеленый 2-3 лист.

Сахар 1 ч.л.

Чиабатта для сухариков

Чеснок 1 зуб.

Приготовление:

Чиабатту нарежьте ломтиками и засушите до хруста в духовке при 200 гр. 5-7 мин. Заранее подогрейте 2 стакана воды в кастрюле. Тем временем, разогрейте сковороду с каплей растительного масла. Мелко нарежьте лук. Обжаривайте лук на среднем огне 2-3 мин., помешивая до мягкости. Из сковороды переложите в кастрюлю с водой. Сковорода еще пригодится. Добавьте в кастрюлю резаные томаты. Порвите листики базилика. Варите на среднем огне 5-7 мин. Посолите, поперчите. Добавьте щепотку сахара или чуть больше, по вкусу. Сахар нейтрализует кислый вкус томатов.

Тем временем, очень мелко нарежьте чеснок. Разогрейте ту же сковороду. Выложите в сковороду креветки и кальмары. Обжарьте по 20-30 секунд с каждой стороны. Добавьте мидии и чеснок. Посолите, поперчите. Готовьте под крышкой 1 минуту на слабом огне до раскрытия всех мидий. Снимите с огня.

Готовый суп взбейте погружным блендером до гладкости. Перед подачей добавьте теплые морепродукты. Подавайте с ломтиком хрустящей чиабатты.

Этот суп можно приготовить на воде или на бульоне. Тогда он получится более сытным и ароматным. Можно сделать наваристый куриный или рыбный бульон, для постной версии - овощной.

Зима - это время печь пироги. Если запастись пачкой хорошего слоеного теста, вы в любой момент сможете угостить выпечкой своих гостей.

Хрустящий слоеный пирог с курицей и луком-пореем

Что нужно:

На 2-3 персоны

Время приготовления: 30-35 мин.

Куриное филе 300 гр.

Сливки 200 мл.

Лук порей 100-150 гр.

Тесто слоеное 1 пласт.

Яйцо 1 шт.

Приготовление:

Включите духовку на 220 гр. Разогрейте сковороду с каплей растительного масла. Куриное филе нарежьте. Обжарьте 3-4 минуты на сильном огне до золотистой корочки. Тем временем, лук-порей нарежьте кольцами. Переверните мясо, добавьте лук. Посолите, поперчите. Жарьте 2-3 мин. Добавьте сливки и готовьте. на слабом огне, помешивая, 2-3 мин.

Теперь тесто. Определите для себя толщину теста. Раскатайте пласт 40х30 см. Противень смажьте маслом или выстелите бумагой для выпечки. Перенесите тесто. На одну половину выложите начинку. Накройте второй половиной и защипните края. Сделайте 3-4 горизонтальных разреза на поверхности пирога. В чашке взбейте яйцо и смажьте пирог.

Выпекайте при 220 градусах 15-20 мин. на среднем уровне духовки. Пирог готов, когда сильно поднимется и подрумянится.

Залог вкусного ужина - свежие ингредиенты. Покупайте сезонные продукты. В ноябре стоит устроить охоту на сочные кавказские гранаты. В январе на цитрусовые - грейпфруты, лимоны, апельсины, мандарины. А сейчас до самого Нового Года королева бала - хурма. Ароматный “королек” уже заполонил магазины. Удивите всех необычным сочетанием. Приготовьте салат с говядиной и хурмой.

Салат с ростбифом, вялеными томатами и хурмой

Что нужно:

На 2-3 персоны

Время приготовления 15-20 мин.

Ростбиф из мраморной говядины 350 гр. (вместо ростбифа можно использовать говяжью вырезку)

Хурма любая 1 шт.

Микс салата 1 уп.

Вяленые томаты 30 гр.

Уксус бальзамический красный10 мл.

Мед жидкий 20 гр.

Оливковое масло 20 мл.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 гр. Очень сильно разогрейте сковороду. Смажьте ростбиф растительным маслом. Посолите, поперчите. Жарьте 1-2 мин. с каждой стороны до золотисто-коричневой корочки. Переложите мясо на противень. Засеките время. Запекайте ростбиф при 200 гр. еще 12 минут - для средней прожарки, или 14 мин. - для полной прожарки. Не пересушите мясо! Переложите на тарелку и накройте фольгой. Дайте мясу отдохнуть 7-10 мин. Затем, нарежьте тонкими ломтиками.

Нарежьте хурму ломтиками. Вяленые томаты нарежьте соломкой. В глубокой миске смешайте бальзамический уксус, мед и оливковое масло. Выложите на листья салата кусочки ростбифа, хурму и вяленые томаты. Полейте соусом. Подавайте блюдо теплым или холодным.

Многие отказываются от хурмы из-за ее вяжущего свойства. Но вяжет только недозрелая хурма. Исправить это очень просто. Положите недозрелую хурму в морозильную камеру на несколько часов, и эта особенность пропадет, а хурма станет только мягче и вкуснее.