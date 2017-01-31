Каждый год 2 февраля в маленьком городке Панксатони на Индюшачьей горке проходит День сурка. Жители и многочисленные гости деревушки самозабвенно участвуют в праздновании. Хотите почувствовать себя настоящим панксатонцем? Накрываем традиционный стол с местными блюдами — чествуйте Фила, сурка.

«Что бы вы сделали, если б это был последний день в вашей жизни?», — вопрошает знакомых и незнакомцев герой знаменитой комедии «День сурка». И никто не понимает, о чем он... Этот фильм с Биллом Мюрреем в главной роли прославил американский Панксатони на весь мир.

Как же на самом деле празднуют День сурка в Панксатони? По случаю праздника жители и гости городка могут приобрести сувениры с изображением сурка, заняться изготовлением ледовых скульптур, потанцевать, научиться готовить чили или посмотреть выступления фокусников.

Затем все идут по домам на праздничный обед. Обычно он включает в себя суп из дичи, форель, запеченную на гриле или в духовке, куриные крылышки, салат с индейкой и, конечно же, десерт: пончики или десерт с малиной, а детям — молочный коктейль. Хотите попробовать? Мы предлагаем вам пять настоящих панксатонских рецепта.

Куриные крылышки в меду

Вам понадобится:

куриные крылышки — 12 шт.

мед — 1 ст. ложка

соевый соус — 1/3 стакана

белое сухое вино — 1/2 стакана

аджика или сладкий соус чили — 1 ч. ложка

соль — по вкусу

Приготовление:

Замариновать крылышки минимум на час. Выложить на противень, полить соусом. Жарить в духовке с двух сторон до образования коричневой корочки.

Салат с кукурузой и индейкой

Вам пондадобится:

вареная курица или индейка

апельсин — 1/2 шт.

консервированная кукуруза — 1 банка

майонез — 2 ст. ложки

Приготовление:

Мясо нарезать небольшими кусочками, апельсин очистить и нарезать кусочками, воду с кукурузы слить и высыпать в салатник. Все ингредиенты сложить в салатник и заправить майонезом. Добавить соль, перец по вкусу.

Форель

Вам понадобится:

свежая рыба

лимон — 1/2 шт.

болгарский перец — 1 шт.

соль, перец, специи для рыбы

укроп — 1/3 пучка

Приготовление:

Рыбу вымыть и разделать, подготовленную форель сбрызнуть соком половины лимона, посолить, поперчить, оставить на 15-20 минут. На фольгу выложить петрушку, потом — рыбу. В брюшко рыбы поместить укроп и остатки лимона, с которого был выдавлен сок. Завернуть рыбу в фольгу, запекать в духовке 30-40 минут. Можно за 10 минут до готовности фольгу открыть, чтобы рыба лучше подрумянилась. Перец очистить от семечек, нарезать тонкими полосками. Выложить форель на листья салата, украсить дольками лимона и полосками перца.

Пончики

Вам понадобится:

мука — 1,5 стакана

сахар — 2 ст. ложки

сливочное масло — 1 ст. ложка

яйцо — 1 шт.

молоко — 1/2 стакана

сода — 1/2 ч. ложки

растительное масло — 100 мл

Приготовление:

В муку всыпать питьевую соду и молотую корицу, перемешать и просеять. Сахар, масло и яйца тщательно растереть, развести молоком и, постепенно всыпая муку, замесить тесто. Готовое тесто раскатать толщиной 1/2 см и стаканом или выемкой вырезать кружки. Выемкой меньшего размера из каждого кружка вынуть середину, придавая таким образом тесту форму кольца. Жарить пончики надо в разогретом масле. Готовые пончики посыпать сахарной пудрой.

Десерт с малиной

Вам понадобится:

малиновое мороженое — 1 кг

малина — 300 г

сахарная пудра — 20 г

черносмородиновый ликер — 2 ст. ложки

фигурные вафли — 8 шт.

Приготовление:

Мороженое оставить на 10 минут при комнатной температуре, чтобы оно немного растаяло. Малину перебрать, 200 г ягод смешать с сахарной пудрой, сделать с помощью миксера пюре и протереть его через сито. Малиновое пюре смешать с растаявшим мороженым, выложить в кондитерский мешочек со звездообразной насадкой и выдавить в предварительно охлажденные бокалы. Сбрызнуть ликером, украсить оставшейся малиной и вафлями. Сразу подать.

После сытного ужина, с наступлением темноты, местные жители организовывают в парке киносеанс с показом фильма «День сурка» и вкусными согревающими коктейлями. Готовы вы повторить их подвиг? Возможно, вы предпочтете посмотреть любимый фильм, укутавшись пледом, но рецепты согревающих коктейлей мы все равно вам приготовили — они здесь.

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