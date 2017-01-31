«Что бы вы сделали, если б это был последний день в вашей жизни?», — вопрошает знакомых и незнакомцев герой знаменитой комедии «День сурка». И никто не понимает, о чем он... Этот фильм с Биллом Мюрреем в главной роли прославил американский Панксатони на весь мир.
Как же на самом деле празднуют День сурка в Панксатони? По случаю праздника жители и гости городка могут приобрести сувениры с изображением сурка, заняться изготовлением ледовых скульптур, потанцевать, научиться готовить чили или посмотреть выступления фокусников.
Затем все идут по домам на праздничный обед. Обычно он включает в себя суп из дичи, форель, запеченную на гриле или в духовке, куриные крылышки, салат с индейкой и, конечно же, десерт: пончики или десерт с малиной, а детям — молочный коктейль. Хотите попробовать? Мы предлагаем вам пять настоящих панксатонских рецепта.
Куриные крылышки в меду
Вам понадобится:
- куриные крылышки — 12 шт.
- мед — 1 ст. ложка
- соевый соус — 1/3 стакана
- белое сухое вино — 1/2 стакана
- аджика или сладкий соус чили — 1 ч. ложка
- соль — по вкусу
Приготовление:
Замариновать крылышки минимум на час. Выложить на противень, полить соусом. Жарить в духовке с двух сторон до образования коричневой корочки.
Салат с кукурузой и индейкой
Вам пондадобится:
- вареная курица или индейка
- апельсин — 1/2 шт.
- консервированная кукуруза — 1 банка
- майонез — 2 ст. ложки
Приготовление:
Мясо нарезать небольшими кусочками, апельсин очистить и нарезать кусочками, воду с кукурузы слить и высыпать в салатник. Все ингредиенты сложить в салатник и заправить майонезом. Добавить соль, перец по вкусу.
Форель
Вам понадобится:
- свежая рыба
- лимон — 1/2 шт.
- болгарский перец — 1 шт.
- соль, перец, специи для рыбы
- укроп — 1/3 пучка
Приготовление:
Рыбу вымыть и разделать, подготовленную форель сбрызнуть соком половины лимона, посолить, поперчить, оставить на 15-20 минут. На фольгу выложить петрушку, потом — рыбу. В брюшко рыбы поместить укроп и остатки лимона, с которого был выдавлен сок. Завернуть рыбу в фольгу, запекать в духовке 30-40 минут. Можно за 10 минут до готовности фольгу открыть, чтобы рыба лучше подрумянилась. Перец очистить от семечек, нарезать тонкими полосками. Выложить форель на листья салата, украсить дольками лимона и полосками перца.
Пончики
Вам понадобится:
- мука — 1,5 стакана
- сахар — 2 ст. ложки
- сливочное масло — 1 ст. ложка
- яйцо — 1 шт.
- молоко — 1/2 стакана
- сода — 1/2 ч. ложки
- растительное масло — 100 мл
Приготовление:
В муку всыпать питьевую соду и молотую корицу, перемешать и просеять. Сахар, масло и яйца тщательно растереть, развести молоком и, постепенно всыпая муку, замесить тесто. Готовое тесто раскатать толщиной 1/2 см и стаканом или выемкой вырезать кружки. Выемкой меньшего размера из каждого кружка вынуть середину, придавая таким образом тесту форму кольца. Жарить пончики надо в разогретом масле. Готовые пончики посыпать сахарной пудрой.
Десерт с малиной
Вам понадобится:
- малиновое мороженое — 1 кг
- малина — 300 г
- сахарная пудра — 20 г
- черносмородиновый ликер — 2 ст. ложки
- фигурные вафли — 8 шт.
Приготовление:
Мороженое оставить на 10 минут при комнатной температуре, чтобы оно немного растаяло. Малину перебрать, 200 г ягод смешать с сахарной пудрой, сделать с помощью миксера пюре и протереть его через сито. Малиновое пюре смешать с растаявшим мороженым, выложить в кондитерский мешочек со звездообразной насадкой и выдавить в предварительно охлажденные бокалы. Сбрызнуть ликером, украсить оставшейся малиной и вафлями. Сразу подать.
После сытного ужина, с наступлением темноты, местные жители организовывают в парке киносеанс с показом фильма «День сурка» и вкусными согревающими коктейлями. Готовы вы повторить их подвиг? Возможно, вы предпочтете посмотреть любимый фильм, укутавшись пледом, но рецепты согревающих коктейлей мы все равно вам приготовили — они здесь.
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