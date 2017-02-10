В этом году Масленица начнется 20 февраля и продлится до 26 числа, так что у вас еще есть время хорошенько к ней подготовиться. С рецептами блинов и начинок мы с вами еще поделимся. А сейчас знакомьтесь: блинницы, сковороды, тарелки и прочие аксессуары для вкусного праздника.

Что нужно, чтобы весело и правильно отметить Масленицу? Правильно, напечь блинов и пригласить гостей.

Печем блины

Блинная сковорода

Как известно, блины лучшего всего печь на специальной сковороде. Раньше для этого выбирали чугунную тяжелую посудину, а теперь вы можете легко это сделать на специальной легкой и низкобортной сковородочке. Они бывают с керамическим и с тефлоновым покрытием.

На ней очень удобно распределять тесто. Кстати, это можно делать специальной палочкой-распределителем. Вы наверняка видели такие в торговых точках, где пекут блины. Ну и, конечно, не помешает вам удобный блинный половник и кисточка для смазывания сковороды.

Блинницы

А быть может, у вас большая семья и вы давно мечтаете не печь блины на нескольких сковородах, а приобрести блинницу. Как говорится, добро пожаловать: их сегодня видимо-невидимо — на любой вкус и цвет.

Стандартная блинница либо круглая, либо в форме маленького столика. Она может быть как с одной панелью — для одного или четырех-шести блинов, так и с несколькими съемными. Для одного блина, для шести маленьких, для шести детских — с забавными рожицами. А бывают панели и в форме сердечек.

Есть также и блинницы 2 в 1. Например, блинница-вафельница со съемной крышкой-прессом и панелью для печки вафель.

И новинка сезона: погружная блинница. Если вы переживаете, что у вас не только первый блин комом, то попробуйте, может, это именно ваш вариант. Не на нее льют тесто, а сковорода погружается в него.

Накрываем стол

Масленица на Руси — большой праздник, а потому звать гостей и накрывать на стол надо, как на душевные посиделки. Что может понадобиться, кроме красивого чайного набора? Конечно, специальная тарелка с крышкой для блинов, отдельные порционные тарелочки и вазочки под начинки.

Сейчас продаются очень красивые наборы, в них все — от тарелки для блинов до масленки. Согласитесь, гораздо красивее, когда стол сервирован одинаковой посудой.

Все еще волнуетесь, что даже с такими прекрасными аксессуарами блины у вас не выйдут? Зря, ловите видеорецепт — секрет вкуснейших блинов:

Фото: shutterstock.com, фото пресс-служб