Нам потребуется:
- Шпинат - 100 г,
- Бекон - 6-7 полосок,
- Яйцо перепелиное - 6-7 шт.,
- Кедровые орешки (по желанию) - 1 горсть,
- Масло оливковое - 1-2 ст. ложки,
- Уксус (красный виноградный) - 1-2 ст. ложки.
Полоски бекона выложить на хорошо разогретую сухую сковороду. Обжарить бекон с двух сторон. Степень обжарки зависит от вашего вкуса и желания.
Шпинат промыть под проточной водой, обсушить, удалить стебли и порвать его руками. Выложить на блюдо. Полить оливковым маслом, перемешать.
Перепелиные яйца обжарить на сковороде, где жарился бекон. Белок должен схватиться, а желток - остаться жидким.
Выложить полоски бекона и обжаренные перепелиные яйца на шпинат, полить виноградным уксусом. Посыпать кедровыми орешками.
Совет от Passion.ru: при желании можно не обжаривать полоски бекона, а использовать их в натуральном виде. Вместо орешков салат можно посыпать сухариками или добавить в него оливки.