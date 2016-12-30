Нам потребуется:

  • Шпинат - 100 г,
  • Бекон - 6-7 полосок,
  • Яйцо перепелиное - 6-7 шт.,
  • Кедровые орешки (по желанию) - 1 горсть,
  • Масло оливковое - 1-2 ст. ложки,
  • Уксус (красный виноградный) - 1-2 ст. ложки.

Салат из шпината и бекона

Полоски бекона выложить на хорошо разогретую сухую сковороду. Обжарить бекон с двух сторон. Степень обжарки зависит от вашего вкуса и желания.

Салат из шпината и бекона

Шпинат промыть под проточной водой, обсушить, удалить стебли и порвать его руками. Выложить на блюдо. Полить оливковым маслом, перемешать.

Салат из шпината и бекона

Перепелиные яйца обжарить на сковороде, где жарился бекон. Белок должен схватиться, а желток - остаться жидким.

Салат из шпината и бекона

Выложить полоски бекона и обжаренные перепелиные яйца на шпинат, полить виноградным уксусом. Посыпать кедровыми орешками.

Салат из шпината и бекона

Совет от Passion.ru: при желании можно не обжаривать полоски бекона, а использовать их в натуральном виде. Вместо орешков салат можно посыпать сухариками или добавить в него оливки.