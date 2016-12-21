Нежный паштет из сельди можно подать не только на черном хлебе, но и на крекерах, гренках или в тарталетках. Если паштет покажется вам немного островатым, добавьте одну-две столовые ложки жирных сливок.
Нам потребуется:
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- филе сельди — 2 шт.
- яйца — 2 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- сыр творожный сливочный — 250 г
- хлеб темный — 1 шт.
Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте на крупные кубики. У филе сельди удалите все косточки и нарежьте на кусочки. Лук мелко нашинкуйте. Переложите все в чашу блендера и добавьте мягкий творожный сыр.
Хорошо измельчите все ингредиенты до получения нежной однородной массы.
Хлеб нарежьте на кусочки, намажьте получившийся паштет на хлеб, украсьте зеленью и подавайте. Готовый паштет можно хранить в холодильнике в герметичном контейнере не более трех дней.
Попробуйте еще одну закуску из сельди по этому видеорецепту:
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