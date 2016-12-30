В этом заливном большое количество рыбы и овощей, оно очень сытное и вкусное. Рыбу и овощи выбирайте по вашему вкусу.

Ингредиенты:

рыбное филе – 500 г,

лук-порей – 1 шт.,

морковь – 1 шт.,

горошек зеленый (замороженный) – 100 г,

лимон – 1 шт.,

укроп – 1 маленький пучок,

желатин – по потребности,

лавровый лист – 1 шт.,

оливки (без косточек) – 10 шт.,

растительное масло для жарки,

соль – по вкусу.

Как приготовить заливное с рыбой и овощами:

Желатин залейте холодной водой по инструкции на упаковке. Рыбное филе нарежьте на крупные куски, переложите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы рыба была только покрыта ею. Воду посолите, добавьте лавровый лист и варите до готовности рыбы. Аккуратно достаньте рыбу шумовкой и остудите. Бульон процедите, введите в горячий бульон желатин и размешайте, чтобы он полностью растворился, затем бульон остудите.

Белую часть лука-порея и морковь нарежьте тонкими кружочками. На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте овощи, посолите и поперчите по вкусу. Зеленый горошек отварите в воде в течение нескольких минут до готовности, воду слейте, а горошек остудите. Лимон нарежьте тонкими полукольцами.

На дно глубокой формы для заливного красиво выложите дольки лимона, немного горошка и веточки укропа, залейте бульоном и поставьте в холодильник до застывания. Рыбу разберите на небольшие кусочки, смешайте с обжаренными овощами, оливками и горошком. Переложите все в форму для заливного и залейте оставшимся бульоном. Уберите в холодильник до полного застывания. Перед подачей опустите дно формы в горячую воду и аккуратно переверните заливное на блюдо.