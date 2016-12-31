Вам потребуется:
- Картофельное пюре – 500 г
- Вареная колбаса (или отварная курица, или ветчина)
- Сыр – 100 г
- Яйца – 3 шт.
- Сметана – 80 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Зелень
- Соль
Приготовление:
Нарежьте мелко лук и чеснок, слегка поджарьте на сковороде. В отдельной миске смешайте яйца и сметану, посолите. Сыр измельчите на мелкой терке, колбасу нарежьте кубиками. В форму для запекания выложите часть картофельного пюре, затем колбасу, сверху обжаренный лук и оставшееся картофельное пюре. Все залейте смесью сметаны с яйцами. Отправьте в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. За пять минут до готовности посыпьте запеканку сыром. При подаче украсьте зеленью.