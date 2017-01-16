Говорят, именно так и появилась запеканка: американка Эльмира Джоликер из Нью-Гэмпшира, домохозяйка, взяла, что было в холодильнике, измельчила, залила яйцом и отправила в духовку. Правда ли это, неизвестно, но сейчас запеканка популярна во всем мире. Другое дело, что в каждой стране у нее свое имя. В России настоящее название запеканки — лапшевник или творожник, в Англии это пудинг, в Италии, конечно же, лазанья, а во Франции — гратен и киш.
Запеканки бывают двух видов: несладкие и сладкие. «Собирают» их из мяса, рыбы, макарон, грибов, картофеля, всевозможных овощей, фруктов, творога. Passion.ru и шеф-повара лучших ресторанов Москвы дарят вам несколько умопомрачительных рецептов несладких запеканок. Побалуйте свою семью.
Запеканка из форели с картофелем
от шеф-повара Юрия Рожкова, преподавателя кулинарной школы Chefshows by Novikov
Вам понадобится:
- Форель целиком (живая)- 1 шт.
- Картофель отварной- 7-8 шт.
- Сливочное масло- 50 г
- Молоко- 2 л.
- Зеленый горошек свежезамороженный- 100 г
- Сливки- 50 мл
- Мята- 5 г
- Листья шпината (свежий)- 100 г
- Мускатный орех- на кончике ножа
- Соль- по вкусу
- Перец- по вкусу
Приготовление:
Разделать форель на два филе, кожу снять. Параллельно вскипятить молоко. Филе выложить в форму для запекания. Сверху поперчить и посыпать мускатным орехом. Залить рыбу кипящим молоком и оставить на столе доходить до готовности. К отварному картофелю добавить сливки и размять его.
Для приготовления зеленого гарнира, добавить в растительное масло сливочное масло. Когда сливочное масло растопится, добавить зеленый горошек, мяту и шпинат. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Готовить 2-3 секунды.
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Форель достать из духовки, поломать филе на кусочки. Произвольно выложить кусочки в жаропрочную форму, сверху выложить зеленый гарнир, полить молоком, в котором «доходила» рыба, слегка потрясти форму. Сверху закрыть запеканку картофельным пюре. Сделать в запеканке дырки с помощью вилки для ростбифа, оставив в середине небольшую дырочку. Смазать запеканку растопленным сливочном маслом. Запекать в духовке до золотистой корочки при температуре 250°C в течение. Подавать горячей.
Лазанья с кусочками рубленной говядины
от ресторана «Гранд Европейский Экспресс»
Вам понадобится:
- Паста для лазаньи – 40 гр.
- Куркума – 1 гр.
- Маслины без косточек – 10 гр.
- Томаты вяленые – 15 гр.
- Соус томатный – 20 гр.
- Пармезан – 20 гр.
- Тимьян – 1 гр.
- Масло оливковое – 1 гр.
- Базилик – 1 гр.
- Редис – 3 гр.
- Шпинат мини – 2 гр.
- Фарш из говядины – 80 гр.
- Масло растительное – 10 гр.
- Соус томатный – 30 гр.
- Бульон куриный – 50 гр.
- Сливки 33% - 20 гр.
- Соль – 2 гр.
Приготовление:
Фарш из говядины обжарить на растительном масле с добавлением тимьяна, томатного соуса, куриного бульона и сливок, проварить и довести до вкуса.
Пасту на лазанью отварить, с добавлением куркумы. В глубокую тарелку поместить пасту, сверху на одну половины уложить готовый мясной соус, накрыть второй половиной. Украсить вяленными томатами черри, слайсом из редиса, оливками, шпинатом мини и сбрызнуть оливковым маслом.