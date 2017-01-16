Французская поговорка гласит: «Настоящая женщина может сделать три вещи из ничего — скандал, шляпку и салат». Нас интересует третий пункт — из ничего хорошая хозяйка может приготовить ужин.

Говорят, именно так и появилась запеканка: американка Эльмира Джоликер из Нью-Гэмпшира, домохозяйка, взяла, что было в холодильнике, измельчила, залила яйцом и отправила в духовку. Правда ли это, неизвестно, но сейчас запеканка популярна во всем мире. Другое дело, что в каждой стране у нее свое имя. В России настоящее название запеканки — лапшевник или творожник, в Англии это пудинг, в Италии, конечно же, лазанья, а во Франции — гратен и киш.

Запеканки бывают двух видов: несладкие и сладкие. «Собирают» их из мяса, рыбы, макарон, грибов, картофеля, всевозможных овощей, фруктов, творога. Passion.ru и шеф-повара лучших ресторанов Москвы дарят вам несколько умопомрачительных рецептов несладких запеканок. Побалуйте свою семью.

Запеканка из форели с картофелем

от шеф-повара Юрия Рожкова, преподавателя кулинарной школы Chefshows by Novikov

Вам понадобится:

Форель целиком (живая)- 1 шт.

Картофель отварной- 7-8 шт.

Сливочное масло- 50 г

Молоко- 2 л.

Зеленый горошек свежезамороженный- 100 г

Сливки- 50 мл

Мята- 5 г

Листья шпината (свежий)- 100 г

Мускатный орех- на кончике ножа

Соль- по вкусу

Перец- по вкусу

Приготовление:

Разделать форель на два филе, кожу снять. Параллельно вскипятить молоко. Филе выложить в форму для запекания. Сверху поперчить и посыпать мускатным орехом. Залить рыбу кипящим молоком и оставить на столе доходить до готовности. К отварному картофелю добавить сливки и размять его.

Для приготовления зеленого гарнира, добавить в растительное масло сливочное масло. Когда сливочное масло растопится, добавить зеленый горошек, мяту и шпинат. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Готовить 2-3 секунды.

Форель достать из духовки, поломать филе на кусочки. Произвольно выложить кусочки в жаропрочную форму, сверху выложить зеленый гарнир, полить молоком, в котором «доходила» рыба, слегка потрясти форму. Сверху закрыть запеканку картофельным пюре. Сделать в запеканке дырки с помощью вилки для ростбифа, оставив в середине небольшую дырочку. Смазать запеканку растопленным сливочном маслом. Запекать в духовке до золотистой корочки при температуре 250°C в течение. Подавать горячей.

Лазанья с кусочками рубленной говядины

от ресторана «Гранд Европейский Экспресс»

Вам понадобится:

Паста для лазаньи – 40 гр.

Куркума – 1 гр.

Маслины без косточек – 10 гр.

Томаты вяленые – 15 гр.

Соус томатный – 20 гр.

Пармезан – 20 гр.

Тимьян – 1 гр.

Масло оливковое – 1 гр.

Базилик – 1 гр.

Редис – 3 гр.

Шпинат мини – 2 гр.

Фарш из говядины – 80 гр.

Масло растительное – 10 гр.

Соус томатный – 30 гр.

Бульон куриный – 50 гр.

Сливки 33% - 20 гр.

Соль – 2 гр.

Приготовление:

Фарш из говядины обжарить на растительном масле с добавлением тимьяна, томатного соуса, куриного бульона и сливок, проварить и довести до вкуса.

Пасту на лазанью отварить, с добавлением куркумы. В глубокую тарелку поместить пасту, сверху на одну половины уложить готовый мясной соус, накрыть второй половиной. Украсить вяленными томатами черри, слайсом из редиса, оливками, шпинатом мини и сбрызнуть оливковым маслом.