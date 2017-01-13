Каччатора в переводе с итальянского означает «охотник». В блюде, приготовленном «по-охотничьи», используются ингредиенты, дающие яркие, насыщенные и пряные вкусы: сушеные томаты, красное вино, оливки, каперсы, анчоусы, чеснок, травы и специи. Наиболее популярными являются курица или кролик «по-охотничьи». Если не найдете пасту казаречче, то можете использовать пенне или фузилли. Эти виды паст за счет своих форм собирают и удерживают большое количество соуса.
Казаречче с курицей «алла каччатора»
Вам понадобится:
- Паста – 80 г
- Лук шалот – 20 г
- Перец чили – 5 г
- Листья свежего розмарина – 2 г
- Орегано свежий – 1г
- Куриное филе – 90 г
- Чеснок – 5г
- Анчоусы в масле – 5г
- Каперсы – 5 г
- Маслины – 20 г
- Протертые томаты – 40г
- Томаты сушеные – 15г
- Красное вино – 30 г
- Масло сливочное – 10 г
- Бульон куриный – 30 г
- Соль морская – 2 г
- Сушеные семена кориандра – 1 г
- Базилик свежий – 5 г
- Перец розовый – на кончике ножа
- Оливковое масло – 15 г
- Сыр пармезан – 15 г
Приготовление:
На сковороде с добавлением оливкового масла разминаем анчоусы до пюреобразного состояния, слегка обжариваем. Затем добавляем шалот, чеснок, перец чили, сушеные томаты и листья розмарина, обжариваем. Добавляем куриное филе. Я предпочитаю использовать два вида филе: грудки и бедра. Добавляем каперсы, маслины, оливки, затем орегано сухой, кориандр и базилик. Слегка обжариваем, наливаем красное вино, выпариваем. Наливаем бульон, томаты протертые и выпариваем. Затем вводим сливочное масло, свежие листья и базилика, соль, перец. В готовый соус добавить отварную пасту, сваренную в подсоленой воду, перемешать и выложить в тарелку, сверху натереть сыр пармезан. Украшаем свежими листьями базилика.