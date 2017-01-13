Каччатора в переводе с итальянского означает «охотник». В блюде, приготовленном «по-охотничьи», используются ингредиенты, дающие яркие, насыщенные и пряные вкусы: сушеные томаты, красное вино, оливки, каперсы, анчоусы, чеснок, травы и специи. Наиболее популярными являются курица или кролик «по-охотничьи». Если не найдете пасту казаречче, то можете использовать пенне или фузилли. Эти виды паст за счет своих форм собирают и удерживают большое количество соуса.

Казаречче с курицей «алла каччатора»

Вам понадобится:

  • Паста – 80 г
  • Лук шалот – 20 г
  • Перец чили – 5 г
  • Листья свежего розмарина – 2 г
  • Орегано свежий – 1г
  • Куриное филе – 90 г
  • Чеснок – 5г
  • Анчоусы в масле – 5г
  • Каперсы – 5 г
  • Маслины – 20 г
  • Протертые томаты – 40г
  • Томаты сушеные – 15г
  • Красное вино – 30 г
  • Масло сливочное – 10 г
  • Бульон куриный – 30 г
  • Соль морская – 2 г
  • Сушеные семена кориандра – 1 г
  • Базилик свежий – 5 г
  • Перец розовый – на кончике ножа
  • Оливковое масло – 15 г
  • Сыр пармезан – 15 г

Приготовление:

На сковороде с добавлением оливкового масла разминаем анчоусы до пюреобразного состояния, слегка обжариваем. Затем добавляем шалот, чеснок, перец чили, сушеные томаты и листья розмарина, обжариваем. Добавляем куриное филе. Я предпочитаю использовать два вида филе: грудки и бедра. Добавляем каперсы, маслины, оливки, затем орегано сухой, кориандр и базилик. Слегка обжариваем, наливаем красное вино, выпариваем. Наливаем бульон, томаты протертые и выпариваем. Затем вводим сливочное масло, свежие листья и базилика, соль, перец. В готовый соус добавить отварную пасту, сваренную в подсоленой воду, перемешать и выложить в тарелку, сверху натереть сыр пармезан. Украшаем свежими листьями базилика.