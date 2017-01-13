Каччатора Cacciatore означает по-итальянски охотник. Блюдо, приготовленное «по-охотничьи» с использованием ингредиентов, дающих, яркие, насыщенные и пряные вкусы: сушеные томаты, красное вино, оливки, каперсы, анчоусы, чеснок, травы и специи. Наиболее популярными являются курица или кролик «по-охотничьи». Если не найдете пасту казаречче, то можете использовать пенне или фузилли. Эти виды паст за счет своих форм собирают и удерживают большое количество соуса.
Казаречче с курицей «алла каччатора»
Вам понадобится:
Паста – 80 гр
Лук шалот – 20 гр
Перец чили – 5 гр
Листья свежего розмарина – 2 гр
Орегано свежий – 1гр
Куриное филе – 90 гр
Чеснок – 5гр
Анчоусы в масле – 5гр
Каперсы – 5 гр
Маслины – 20 гр
Протертые томаты – 40гр
Томаты сушеные – 15гр
Красное вино – 30 гр
Масло сливочное – 10гр
Бульон куриный – 30 гр
Соль морская – 2 гр
Сушеные семена кориандра – 1гр
Базилик свежий – 5 гр
Перец розовый – на кончике ножа
Оливковое масло – 15гр
Сыр пармезан – 15гр
Приготовление:
На сковороде с добавлением оливкового масла разминаем анчоусы до пюреобразного состояния, слегка обжариваем. Затем добавляем лук шалот, чеснок, перец чили, сушеные томаты и рубленные листья розмарина, обжариваем. Добавляем куриное филе. Я предпочитаю использовать два вида филе: грудки и бедра. Добавляем каперсы, маслины, оливки, затем орегано сухой, кориандр и базилик. Слегка обжариваем, наливаем красное вино, выпариваем. Наливаем бульон, томаты протертые и выпариваем. Затем вводим сливочное масло, свежие листья и базилика, соль, перец. В готовый соус добавить отварную пасту, сваренную в подсоленой воду, перемешать и выложить в тарелку, сверху натереть сыр Пармезан. Украшаем свежими листьями базилика.
че та я не поняла, курица это что, морепродукт?