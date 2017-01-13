Звезда фильма "Маршрут построен" Кристина Шаповалова и красавица, и прекрасно готовит. Легко сделает максимально простые блюда, например, рыбу или куриную грудку и салат, но и сложный рецепт ей дается легко. Нашим читательницам звезда дает мастер-класс по приготовлению настоящего охотничьего блюда - пасты...

Каччатора Cacciatore означает по-итальянски охотник. Блюдо, приготовленное «по-охотничьи» с использованием ингредиентов, дающих, яркие, насыщенные и пряные вкусы: сушеные томаты, красное вино, оливки, каперсы, анчоусы, чеснок, травы и специи. Наиболее популярными являются курица или кролик «по-охотничьи». Если не найдете пасту казаречче, то можете использовать пенне или фузилли. Эти виды паст за счет своих форм собирают и удерживают большое количество соуса.

Казаречче с курицей «алла каччатора»

Вам понадобится:

Паста – 80 гр

Лук шалот – 20 гр

Перец чили – 5 гр

Листья свежего розмарина – 2 гр

Орегано свежий – 1гр

Куриное филе – 90 гр

Чеснок – 5гр

Анчоусы в масле – 5гр

Каперсы – 5 гр

Маслины – 20 гр

Протертые томаты – 40гр

Томаты сушеные – 15гр

Красное вино – 30 гр

Масло сливочное – 10гр

Бульон куриный – 30 гр

Соль морская – 2 гр

Сушеные семена кориандра – 1гр

Базилик свежий – 5 гр

Перец розовый – на кончике ножа

Оливковое масло – 15гр

Сыр пармезан – 15гр

Приготовление:

На сковороде с добавлением оливкового масла разминаем анчоусы до пюреобразного состояния, слегка обжариваем. Затем добавляем лук шалот, чеснок, перец чили, сушеные томаты и рубленные листья розмарина, обжариваем. Добавляем куриное филе. Я предпочитаю использовать два вида филе: грудки и бедра. Добавляем каперсы, маслины, оливки, затем орегано сухой, кориандр и базилик. Слегка обжариваем, наливаем красное вино, выпариваем. Наливаем бульон, томаты протертые и выпариваем. Затем вводим сливочное масло, свежие листья и базилика, соль, перец. В готовый соус добавить отварную пасту, сваренную в подсоленой воду, перемешать и выложить в тарелку, сверху натереть сыр Пармезан. Украшаем свежими листьями базилика.