Кто не любит быстрые рецепты? В большой семье Тутты их просто обожают! Особенно те, которые легко воплотить в жизнь. Если вам необходимо быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для всей семьи, попробуйте сделать пасту с овощами. Тутта Ларсен делится рецептом.

Изюминка этого рецепта в том, что блюдо готовится в одной кастрюле и всего за 11 минут! Не верите? Давайте проверим вместе.

Важный нюанс: спагетти желательно брать из твердых сортов пшеницы, а иногда можно и побаловать себя пастой ручной работы. Она, конечно, дороже, но и гораздо вкуснее, а готовится мгновенно.

Вам понадобится:

спагетти — 400 г

помидоры черри — 250 г

белый лук — 1 шт.

чеснок — 4-5 зубчиков

оливковое масло — 2 ст. ложки

базилик

паприка — 1 ч. ложка

тертый сыр — 100 г

вода — 3 стакана

соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

Помидоры нарежьте на четвертинки. Лук и чеснок — тонкими полукольцами.

В большую кастрюлю положите спагетти, помидоры, лук и чеснок. Базилик мелко нарежьте и отправьте в кастрюлю к остальным ингредиентам. Туда же — паприку, соль, перец.

Добавьте в кастрюлю две столовые ложки оливкового масла и четыре стакана воды.

Кастрюлю со всем ее содержимым поставьте на огонь и отварите спагетти аль денте, постоянно помешивая. На это вам понадобится примерно 7-8 минут.

За это время все остальное превратится в аппетитный соус. Готовое блюдо посыпьте сыром, сбрызните оливковым маслом и украсьте листиками базилика. Готово! Можно подавать на стол.

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Фото: архив passion.ru, globallookpress.com