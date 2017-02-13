Изюминка этого рецепта в том, что блюдо готовится в одной кастрюле и всего за 11 минут! Не верите? Давайте проверим вместе.
Важный нюанс: спагетти желательно брать из твердых сортов пшеницы, а иногда можно и побаловать себя пастой ручной работы. Она, конечно, дороже, но и гораздо вкуснее, а готовится мгновенно.
Вам понадобится:
- спагетти — 400 г
- помидоры черри — 250 г
- белый лук — 1 шт.
- чеснок — 4-5 зубчиков
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- базилик
- паприка — 1 ч. ложка
- тертый сыр — 100 г
- вода — 3 стакана
- соль, перец — по вкусу
Как приготовить:
Помидоры нарежьте на четвертинки. Лук и чеснок — тонкими полукольцами.
В большую кастрюлю положите спагетти, помидоры, лук и чеснок. Базилик мелко нарежьте и отправьте в кастрюлю к остальным ингредиентам. Туда же — паприку, соль, перец.
Добавьте в кастрюлю две столовые ложки оливкового масла и четыре стакана воды.
Кастрюлю со всем ее содержимым поставьте на огонь и отварите спагетти аль денте, постоянно помешивая. На это вам понадобится примерно 7-8 минут.
За это время все остальное превратится в аппетитный соус. Готовое блюдо посыпьте сыром, сбрызните оливковым маслом и украсьте листиками базилика. Готово! Можно подавать на стол.
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Фото: архив passion.ru, globallookpress.com