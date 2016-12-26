Актриса Дарья Повереннова любит принимать гостей. И с удовольствием для них готовит, как правило, что нибудь - необычное. Сложносочиненное и обязательно полезное. Как например, теплый салат с печенью кролика.

Лет 15 актриса не ела мяса, но потом поняла, что готова отказаться от круп и картошки в его пользу. Дарья - настоящая мясоедка. Готова есть мясо всегда, лишь бы оно было вкусно приготовлено. А и она сма и ее дочь Полина готовят прекрасно, об этом свидетельствуют друзья Дарьи. Читательницам Passion.ru

Вам понадобится:

груша — 20 г или 1 долька

мякоть тыквы — 20 г

помидор черри — 1 шт.

печень кролика — 80 г

гранатовый соус — 20 мл или 1 ст. ложка

вино белое сухое — 10 мл или 2 ч. ложки

сахар — 20 г или 2 ч. ложки

масло сливочное — 20 г

сок лимона — 10 мл или 2 ч. ложки

оливковое масло — 10 мл или 2 ч. ложки

подсолнечное масло — 20 мл или 1 ст. ложка

яйцо — 1 шт.

соль морская — щепотка

Приготовление:

Обжарить печень кролика на подсолнечном масле. Смешать со шпинатом. Положить в сковороду половину сливочного масла, чайную ложку сахара, дольку груши. Влить чайную ложку вина, половину сока лимона и чайную ложку оливкового масла. Выпарить вино на медленном огне и карамелизовать грушу примерно пять минут.

Тыкву нарезать кубиками и карамелизовать так же, как и грушу, но чуть подольше, примерно восемь минут. Приготовить яйцо-пашот.

Печень со шпинатом выложить горкой на середину тарелки. Полить гранатовым соусом. Сверху положить яйцо-пашот, посолить.

Декорировать блюдо половинками черри и карамелизованными грушей и тыквой.

Фото: архив ресторана