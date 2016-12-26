Лет 15 актриса не ела мяса, но потом поняла, что готова отказаться от круп и картошки в его пользу. Дарья - настоящая мясоедка. Готова есть мясо всегда, лишь бы оно было вкусно приготовлено. А и она сма и ее дочь Полина готовят прекрасно, об этом свидетельствуют друзья Дарьи. Читательницам Passion.ru
Вам понадобится:
- груша — 20 г или 1 долька
- мякоть тыквы — 20 г
- помидор черри — 1 шт.
- печень кролика — 80 г
- гранатовый соус — 20 мл или 1 ст. ложка
- вино белое сухое — 10 мл или 2 ч. ложки
- сахар — 20 г или 2 ч. ложки
- масло сливочное — 20 г
- сок лимона — 10 мл или 2 ч. ложки
- оливковое масло — 10 мл или 2 ч. ложки
- подсолнечное масло — 20 мл или 1 ст. ложка
- яйцо — 1 шт.
- соль морская — щепотка
Приготовление:
Обжарить печень кролика на подсолнечном масле. Смешать со шпинатом. Положить в сковороду половину сливочного масла, чайную ложку сахара, дольку груши. Влить чайную ложку вина, половину сока лимона и чайную ложку оливкового масла. Выпарить вино на медленном огне и карамелизовать грушу примерно пять минут.
Тыкву нарезать кубиками и карамелизовать так же, как и грушу, но чуть подольше, примерно восемь минут. Приготовить яйцо-пашот.
Печень со шпинатом выложить горкой на середину тарелки. Полить гранатовым соусом. Сверху положить яйцо-пашот, посолить.
Декорировать блюдо половинками черри и карамелизованными грушей и тыквой.
Фото: архив ресторана