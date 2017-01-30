Оперную диву Анну Нетребко называют человеком мира. Но где бы ни гастролировала прекрасная певица, где бы ни путешествовала, она всегда от всей души готова накормить близких, приготовить им что-нибудь вкусненькое. И чаще всего это настоящая русская кухня.

Одно время, проживая еще в Штатах, Анна даже устраивала вечера русской кухни, да так вкусно угощала, что друзья, по ее словам, «сходили с ума и облизывали пальцы». Для таких посиделок радушная хозяйка накрывала целую «поляну» — кубанский борщ, салат оливье, блинчики с мясом, котлетки… Вкуснота.

А поддерживать идеальную форму звезде оперы помогает здоровое питание и правило «не есть после шести». На завтрак же певица позволяет себе «оторваться» за пропущенный ужин. В ее утренний рацион входят оладьи, блины, сырники, сдобная выпечка. Конечно же, не все сразу, по отдельности, но все это обязательно со сливками, сметаной или сгущенкой. И, да, капучино с корицей!

Passion.ru предлагает своим читательницам секретный рецепт сырников с папайей от Анны Нетребко. Пользуйтесь на здоровье, кормите любимых!

Опытные хозяйки знают: сырники — очень капризное блюдо. Кто-то готовит их «одной левой», параллельно запекая в духовке мясо и проверяя уроки по математике, а кому-то они ну никак не удаются, несмотря на все усилия. Звезда сцены знает: чтобы сырники получились аппетитными, румяными и пышными, нужно выбирать сухой творог и использовать только желток яйца, без белка.

Вам понадобится:

творог — 500 г

мука — 5 столовых ложек

яйцо куриное среднего размера — 3 шт. (только желток)

сахар — 2 ст. ложки

изюм без косточек — 5 ч. ложек

масло для жарки

соль

папайя, грецкие орехи и сгущенка

Приготовление:

Творог при необходимости перетереть. Яйца взбить с солью. Изюм промыть и при необходимости замочить в небольшом количестве воды, затем обсушить. Соединить творог, яйца, муку, изюм, сахар. Полученную массу перемешать и оставить минут на 40. Затем сформировать сырники в виде круглых лепешек небольшого размера. Можно перед жаркой сырники обвалять в муке. Жарить на сковороде с двух сторон на масле, примерно по четыре-пять минут с каждой стороны. Приготовленные сырники можно подать со сметаной, натуральным йогуртом или ягодным киселем.

Видеорецепт классических сырников вам в помощь: