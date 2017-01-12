Хью Грант — эстет. И это проявляется во всем — от его гардероба до подачи блюд к завтраку. Попробуйте приготовить его любимый омлет!
Вам понадобится (на четыре персоны):
- яйца — 1 шт.
- спаржа — 1 упаковка
- морская соль, перец
- оливковое масло
- тертый пармезан
Приготовление:
Выложите спаржу на сковородку-гриль, посыпьте солью, перцем и полейте маслом. Готовьте 8-10 минут. Параллельно можно сварить яйца пашот. Подавайте яйца со спаржей, посыпанной тертым пармезаном.
Фото: globallookpress.com, shutterstock.com