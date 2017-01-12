Хью Грант — эстет. И это проявляется во всем — от его гардероба до подачи блюд к завтраку. Попробуйте приготовить его любимый омлет!

Вам понадобится (на четыре персоны):

  • яйца — 1 шт.
  • спаржа — 1 упаковка
  • морская соль, перец
  • оливковое масло
  • тертый пармезан

Приготовление:

Выложите спаржу на сковородку-гриль, посыпьте солью, перцем и полейте маслом. Готовьте 8-10 минут. Параллельно можно сварить яйца пашот. Подавайте яйца со спаржей, посыпанной тертым пармезаном.

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