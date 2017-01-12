Британский актер, любимец женщин, обожает не только сниматься в мелодрамах, но и вкусно, а еще красиво поесть. Предлагаем вашему вниманию любимое блюдо Гранта на завтрак — омлет со спаржей.

Хью Грант — эстет. И это проявляется во всем — от его гардероба до подачи блюд к завтраку. Попробуйте приготовить его любимый омлет!

Вам понадобится (на четыре персоны):

яйца — 1 шт.

спаржа — 1 упаковка

морская соль, перец

оливковое масло

тертый пармезан

Приготовление:

Выложите спаржу на сковородку-гриль, посыпьте солью, перцем и полейте маслом. Готовьте 8-10 минут. Параллельно можно сварить яйца пашот. Подавайте яйца со спаржей, посыпанной тертым пармезаном.

Фото: globallookpress.com, shutterstock.com