Масленица пришла! Есть блины рекомендуется всю неделю. Passion.ru собрал для вас семь рецептов блинов с разными начинками на каждый день праздника.

Знаете ли вы, что поговорка «Первый блин комом» изначально имела совсем другой смысл, а придумали ее именно в Масленичную неделю. Означает она вовсе не то, что первый блин всегда выглядит как ком, а то, что отдавали его комам — медведям. А остальными уж наслаждались сами. Давайте поедим блинов и мы. И пусть первый блин у нас не будет комом. Тем более что шеф-повара лучших ресторанов Москвы напекли их прямо для нас и поделились рецептами.

Кстати, у каждого дня недели масленицы, а продлится она до 26 февраля, есть свое имя. Первая три дня — Узкая Масленица, далее — Масленица Широкая.

Понедельник — «Встреча»: ржаные блины с икрой

от кафе-пекарни «Хлебная Лавка» и шеф-повара Михаила Симагина

Вам понадобится:

мука гречневая — 120 г

яйцо — 2 шт.

соль — 3 г

молоко — 55 г

мед гречишный — 10 г

масло сливочное — 25 г

красная икра — 10 г

Приготовление:

Яйца взбить венчиком, добавить теплое молоко со сливочным маслом, посолить и аккуратно затянуть мукой. Выпекать блины с двух сторон на сливочном масле.

Блины выложить на тарелку, сверху выложить красную икру.

Вторник — «Заигрыш»: зеленые блинчики с козьим сыром

от Chefshows by Novikov и шеф-повара Катерины Агроник

Вам понадобится:

Для теста:

гречневая мука — 160 г

яйца — 3 шт.

миндальное молоко — 500 мл

молодой шпинат (листья) — 75 г

соль, перец

оливковое масло

Для начинки:

цукини (нарезать тонкими полосками) — 260 г

зеленый горошек — 120 г

оливковое масло — 2 ст. ложки

лимонный сок — 2 ст. ложки

козий сыр — 200 г

соль, перец

ростки зеленого горошка — 25 г

ломтики лимона (для подачи)

Приготовление:

Погружным блендером вместе взбить муку, яйца, молоко, шпинат, петрушку, соль и перец до однородности. Очень удобно использовать для этого блендер Philips SpeedTouch. У него много дополнительных насадок, в том числе насадка-миксер с двумя венчиками. Кроме самих блинов, с ним можно делать разные для них начинки.

Смазать сковороду оливковым маслом и выпекать блинчике по одной-две минуты с каждой стороны. Должно получиться три блинчика.

Смешать цукини, горошек, ростки горошка, масло, лимонный сок, соль и перец в миске. Выложить на блинчик. Добавить козий сыр.