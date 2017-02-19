Ходить на бизнес-ланч в столовую нравится далеко не всем. но и морить себя голодом в течение рабочего дня — тоже не самая лучшая идея. Идеальный вариант — готовить еду дома и приносить ее собой.

Наш эксперт Food Spa делится рецептами полезных перекусов для офиса.

Овощи в духовке

Вам понадобится:

баклажан — 1 шт.

болгарский перец — 1 шт.

помидоры — 2 шт.

цукини — 1 шт.

цветная капуста — 5 соцветий

соль, перец

Приготовление:

Баклажан и цукини крупно режем. Из перца вырезаем сердцевину с косточками. Цветную капусту разделяем на соцветия. Затем заворачиваем все овощи в фольгу и ставим в духовку, нагретую до 180 градусов. Томим 20 минут, достаем из духовки, разворачиваем фольгу. Снимаем кожуру с перца и помидоров. Затем добавляем соль, перец и перемешиваем, пока помидоры не превратятся в томатное пюре. Кладем все в контейнер, который можно будет разогреть в микроволновой печи. Ждем, пока блюдо остынет, и ставим в холодильник, чтобы утром забрать на работу.

Фруктовые чипсы

Вам понадобится:

хурма — 2 шт.

бананы — 2 шт.

корица — 20 г

Приготовление:

Режем бананы и хурму тонкими ломтиками. Накрываем противень пергаментной бумагой, укладываем сверху ломтики и посыпаем корицей. Разогреваем духовку до 170 градусов и ставим туда противень на 10 минут. По истечении этого времени вытаскиваем чипсы, переворачиваем и отправляем обратно в духовку досушиваться, но уже с другой стороны. Затем укладываем в контейнер и берем на работу, чтобы хрустеть в течение всего дня.

Зеленый смузи

Вам понадобится:

груша — 1 шт.

банан — 2 шт.

шпинат — 100 г

малина — 20 г

голубика — 20 г

Приготовление:

Грушу режем на несколько частей и вычищаем косточки. Бананы чистим и режем на несколько частей. Затем вместе со шпинатом кладем фрукты в блендер и измельчаем до состояния кашицы. При желании можно добавить малину и голубику. Перелейте смузи в термос и возьмите на работу — это отлично утоляет голод.

Орехи, батончики и соки

Также для перекуса можно взять с собой орехи. Однако с ними надо быть осторожнее, поскольку они очень калорийные. Например, в 14 миндальных орехах содержится почти 100 калорий. В то же время, чтобы не прибавить в весе, можно использовать для перекуса полезные сладкие батончики, которые не отличаются по вкусу от популярной кондитерской продукции из вендинговых аппаратов, но при этом содержат минимум калорий. Также энергию в течение дня помогут поддержать свежевыжатые соки.

Фото: shutterstock.com, istockphoto.com